Sedile aereo, hai mai notato questa piccola telecamera vicino allo schermo? | Ti spiano e non lo sai

Scandalo a bordo, alcune compagnie aeree chiamate a rispondere della presenza di telecamere sui sedili: passeggeri in allarme.

Siamo a ridosso del mese di agosto, quello in cui più comunemente gli italiani decidono di dirigersi verso le mete delle loro vacanze, quelle che per tutto l’anno hanno sognato stando davanti al computer per lavorare.

In questo periodo si parla molto, quindi, dei trucchi da utilizzare per viaggiare al meglio: c’è chi consiglia di indossare il rosso e chi elargisce consigli su come far sì che il proprio bagaglio sia tra i primi ad uscire dal nastro trasportatore.

Mentre i viaggiatori e i turisti si preoccupano di questi piccoli inconvenienti, però, ci sono delle questioni parecchio più ambigue e urgenti da risolvere per le quali è stata, infatti, chiesta una spiegazione alle compagnie coinvolte.

Infatti, è stata notata la presenza, sui sedili dei passeggeri di alcuni veicoli aerei, di un obiettivo molto – troppo – simile a quello di una telecamera, al punto che i passeggeri hanno iniziato a domandarsi se, per qualche motivo, la compagnia desiderasse “spiarli” o comunque monitorarli con delle telecamere durante il volo.

Le giustificazioni delle compagnie aeree

Le persone sono a conoscenza del fatto che l’aereo, specie se paragonato all’automobile, ma anche ad altri mezzi di trasporto, è il modo più sicuro per spostarsi nonostante molti ne abbiano la fobia. Per questo il viaggio in aereo, e grazie anche alla maggiore accessibilità economica raggiunta negli ultimi 20 anni, viene scelto sempre di più da chi deve spostarsi.

La sicurezza, però, non è certo presupposto di un permesso a tutto tondo: per questo motivo quando le presunte telecamere sono state notate, allora le associazioni dei passeggeri e non solo hanno immediatamente chiesto spiegazioni alle compagnie aeree: ecco cosa hanno risposto.

La risposta della Singapore Airlines

La Singapore Airlines, coinvolta nella questione, ha precisato che tali dispositivi serviranno in futuro per garantire una sorta di connessione a bordo. I vari passeggeri, quindi, potranno servirsi di questi dispositivi per parlare fra loro, anche a molta distanza fra loro. Una sorta di chat a bordo dell’aereo.

In modo analogo la Cathay Pacific ha dichiarato che le telecamere non sono attive e che le uniche presenti a bordo sono orientate verso le uscite di sicurezza, nella zona uscita del velivolo. La compagnia ha poi chiarito “Non ci sono telecamere a circuito chiuso installate nei bagni o sui monitor. I nostri sistemi di intrattenimento in volo non hanno telecamere, microfoni o sensori per osservare i passeggeri a bordo”. Possiamo dormire sonni tranquilli anche in alta quota.