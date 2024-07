Trucco del sale: vuoi raggiungere temperature davvero glaciali per le tue bibite sotto l’ombrellone? Ti basta fare questa stregoneria, lo spiega il prof. di Fisica

Basta aggiungere un po’ di sale per raffreddare rapidamente le vostre bibite: ecco la miscela misteriosa di cui avrete bisogno.

Durante i giorni più caldi dell’anno non c’è nulla di meglio che calmare i bollenti spiriti con una freschissima bibita, a prescindere che sia o meno alcolica. Ma ovviamente non sempre il frigorifero o il freezer è a portata di mano.

O magari vogliamo dissetarci ma le lattine o le bottiglie che abbiamo a nostra disposizione sono a temperatura ambiente o non risultano sufficiente fresche. E a quel punto come si può procedere? In questo caso è la scienza ad avere la soluzione più giusta e a svelarcela è il fisico per eccellenza, Vincenzo Schettini.

Salito alla ribalta fa grazie alla sua pagina social “La fisica che ci piace“, dove elargisce alcuni interessanti lezioni di fisica legate alla vita di tutti i giorni. La sua simpatia e la bravura in qualche anno hanno permesso al professore di ottenere un’enorme popolarità.

Il trucchetto del sale per far raffreddare all’istante una bibita

Tra gli esperimenti condivisi online da c’è anche il trucchetto del sale, utile per far diventare fresche le vostre bibite preferite nel giro di pochi secondi. Anche se esistono diversi modi per farlo, questo metodo casalingo è uno dei più semplici ed efficaci da realizzare.

Non solo, non avrete bisogno di nessun ingrediente particolare. Tutto il necessario lo troverete in cucina. Innanzitutto dovrete procurarvi una bacinella o una pentola, del sale e dei cubetti di ghiaccio. Ma scopriamo nel dettaglio come procedere, passo dopo passo.

In pochi secondi le vostre bibite saranno fresche e dissetanti

Cominciate riempendo la bacinella o la pentola con dell’acqua. Dopodiché non vi resta che aggiungere del sale e numerosi cubetti di ghiaccio. Per quanto riguarda le quantità, per ogni mezzo di litro di acqua si consiglia di aggiungere 150 gr di sale e un consistente numero di cubetti.

A questo punto immergete le bottiglie e le lattine nel contenitore di acqua salata e aspettate circa tre-cinque minuti affinché le bevande raggiungano la giusta temperatura. Ma perché viene usato il sale per questo trucchetto? E’ molto semplice, quest’utimo impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio, mantenendo l’acqua a una bassa temperatura senza che si trasformi in ghiaccio. Anche se il sale scioglie comunque il ghiaccio, riesce a fargli abbassare la temperatura al di sotto dello zero. Ciò significa che l’acqua sarà più fredda e contribuirà a raffreddare le bevande molto più velocemente.