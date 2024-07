Addio pulizia interni auto: la macchina del futuro ha la sanificazione automatica | Come un wc pubblico

E’ in arrivo un sistema di auto sanificazione dell’auto che ne permetterà una pulizia automatica: ecco tutti i dettagli.

Possiamo concordare che pulire la propria auto può rivelarsi un’attività più lunga del previsto, soprattutto se si tratta di una pulitura completa, includendo quindi sia degli esterni che degli interni. Per non parlare del fatto che non a tutti piace farlo: c’è chi preferisce procedere con una certa regolarità, mentre altri preferiscono adoperarsi solo se strettamente necessario.

Inoltre è assodato anche il fatto che la pulizia interna richieda più tempo a causa dei vari oggetti presenti, molti dei quali relativamente fragili e quindi più propensi a rottura o danni di varia natura. Ma tra poco non dovremo più preoccuparsi di tutto ciò.

Infatti sta arrivando l’auto sanificazione automatica dei veicoli. Questo è ciò che è stato annunciato da Tesla, che nei prossimi mesi potrebbe introdurre questo sistema in tutti i Robotaxi dell’azienda. Come si può dedurre dal nome, questi ultimi non sono altro che dei taxi privi di conducente e ai quali si può accedere tramite prenotazione. Una volta aver trasportato i passeggeri a destinazione, tornano a casa del titolare del mezzo. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste il sistema di igienizzazione automatico.

Alla scoperta dei Robotaxi di Tesla e del loro sistema di auto igienizzazione

Il brevetto di Tesla per il sistema di igienizzazione automatico è stato presentato alcuni mesi fa e nonostante non sia ancora sul mercato, si è avuto modo di scoprire alcuni interessanti dettagli. La figura presente nel brevetto raffigura un veicolo con una sagoma simile a quella del Cybercab Tesla e sarà destinato al trasporto condiviso di più persone.

I sensori saranno utilizzati per rilevare la temperatura, l’umidità e la presenza di agenti patogeni all’interno del veicolo. Il sistema di sanificazione non farà altro che ottenere e generare una routine di sanificazione basata almeno in parte sui dati dei sensori. In base alla suddetta, un componente associato allo spazio chiuso regolerà la condizione ambientale corrente verso una condizione ambientale target.

I vantaggi

Non c’è alcun dubbio che il sistema di igienizzazione automatica di Tesla giocherà un ruolo significativo nel servizio di Robotaxi di Tesla. Si tratta infatti di una tecnologia che non solo andrà a vantaggio della condivisione dei veicoli, ma offrirà anche convenienza ai proprietari e agli operatori dei veicoli, aumentando così il valore di questi ultimi e l’esperienza degli utenti.

Come accennato in precedenza, il design del Cybercab sarà ispirato al Cybertruck e dovrebbe essere un veicolo completamente autonomo senza volante. A questo punto, per scoprirne di più, non ci resta che attendere la presentazione dei nuovi Robotaxi e del loro sistema di auto igienizzazione.