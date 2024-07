50 anni dopo l’invenzione del suo cubo magico Rubik svela al mondo quando tempo bisognerebbe impiegare per risolvere l’enigma

Solo ora l’inventore dell’omonimo cubo si è deciso a rivelare quanto tempo ci impiega per risolverlo: ecco tutti i dettagli.

Sono trascorsi cinquant’anni da una delle invenzioni che avrebbe intrattenuto intere generazioni. Ernő Rubik, questo il nome dell’ideatore, si trovava nella sua città natale di Budapest quando ebbe la brillante idea di realizzare il famoso cubo.

Affascinato da sempre dalla geometria, dopo numerosi tentati falliti alla fine è stato in grado di creare una struttura solida in 3D avente strati mobili ed intercambiabili. Si trattava dunque del prototipo che milioni e milioni di persone in tutto il mondo hanno avuto modo di conoscere.

Anche se ha confessato di averlo fatto per pura curiosità, l’allora insegnante universitario presso il Dipartimento di Design si è ritrovato da un momento all’altro sotto i riflettori. Nelle mani infatti aveva quello che negli anni sarebbe diventato uno dei rompicapi più famosi di sempre.

La storia del cubo di Rubik

Dopo mezzo secolo la celebre invenzione conta oltre mezzo miliardo di vendite e si stima che almeno una persona su sette del pianeta abbia tentato di risolvere quello che è conosciuto oggigiorno come il cubo di Rubik. Si tratta quindi di un vero e proprio fenomeno culturale come dimostrato dalle oltre 1500 volte in cui quest’ultimo è apparso sulla copertina delle varie riviste.

Figlio di un ingegnere aeronautico che progettava alianti, Rubik aveva intenzione di intraprendere una carriera accademica, fino a quando l’idea del suo Cubo Magico non gli balzò alla mente. Inizialmente usava il suo cubo per insegnare agli studenti di geometria, ma quando gli fu concesso il brevetto e un produttore locale ne realizzò 5 mila unità, la sua invenzione decollò. Basti pensare che dopo due anni dall’arrivo sul mercato, erano state vendute 300 mila unità, suscitando l’interesse dei produttori di giocattoli internazionali. Quando nel 1980 l’azienda americana Ideal Toy acquistò i diritti del Cubo Magico lo ribattezzò “Cubo di Rubik”, e le vendite furono stratosferiche.

Tempo per risolvere il cubo

Dall’inizio del secolo il cubo ha acquisito una nuova vita, come dimostrato dalla World Cube Association (WCA), che organizza regolarmente gare. Nel dicembre 2021, un ragazzo statunitense della California, ha stabilito un nuovo record mondiale completando il cubo in soli 3,13 secondi. In confronto, quando il primo campionato mondiale del Club di Rubik si è tenuto a Budapest nel giugno 1982, il tempo più veloce è stato di 22,95 secondi.

Lo stesso Rubik nel corso di una recente intervista ha dichiarato di essere in grado di risolvere il rompicapo in soli due o tre minuti ma pensa che il record stabilito nel 2021 possa scendere ulteriormente.