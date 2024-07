Queste sono le richieste dei miliardari quando sono in vacanza | Confessione di una hostess di yacht extra lusso

I ricchi più famosi del mondo hanno delle abitudini a dir poco stravaganti quando si trovano in vacanza sul proprio yacht.

Lo yacht è indubbiamente uno dei mezzi di trasporto preferiti da parte dei milionari e dei miliardari, soprattutto quando si trovano in vacanza. E con questo termine ci riferiamo a tutta una serie di attività e privilegi che i comuni mortali possono solo immaginarsi.

Queste ultime però spesso e volentieri coinvolgono anche altre persone, come ha confessato una hostess che ha lavorato per molto tempo su diversi superyacht. Infatti che anche le imbarcazioni di lusso hanno il proprio personale, sempre disposto a servire e ad accontentare i proprietari.

Maria Roig Riera, questo il suo nome, vanta una lunga esperienza nel suddetto ruolo, concentrando il suo lavoro perlopiù nella zona del Mediterraneo, uno dei mari più amati e visitati al mondo, soprattutto dagli ultra-ricchi. In un video pubblicato sul suo account ha però rivelato alcune delle cose più bizzarre e folli che le hanno chiesto di fare.

Abitudini al di fuori di ogni logica

Non è un segreto che molti miliardari presentano una certa eccentricità ed è anche questa la ragione che ha fatto diventare virale il video di Maria, una delle numerose hostess di superyacht, che ha rivelato alcune delle richieste più eclatanti che ha ricevuto nel corso della sua carriera.

Sul suo account TikTok (@mariaroigriera) ha raccontato per esempio che il proprietario di uno degli yacht dove stava prestando servizio ha fatto tingere i capelli di biondo a tutte le hostess. Così le ha portate tutte dal parrucchiere, che si è prestato non solo a tingere loro i capelli ma anche a tagliarli. E per finire l’intero staff femminile si è reso disponibile per una manicure, sempre richiesta dal proprietario dell’imbarcazione.

Altre richieste

Maria ha continuato il suo racconto affermando che a volte si è sentita come un animale da circo. Per esempio durante le serate dedicate al karaoke, l’equipaggio è costretto a cantare per intrattenere i presenti, oppure se l’acqua risulta particolarmente fredda, viene chiesto allo staff di saltare in acqua e nuotare.

La TikToker ha sottolineato che il suo lavoro lo fa con piacere ma ci sono alcune circostanze o eventi alle quali preferirebbe non essere partecipe. La hostess ha terminato il video svelando che ci sono tre cose molto importanti da fare a bordo di un superyacht di lusso: togliersi le scarpe quando si sale a bordo, le esercitazioni, che avvengono una volta alla settimana se non ci sono ospiti, e infine il servizio di guardia.