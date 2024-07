Le 5 peggiori trappole per turisti in giro per il mondo | Quando vai lì ci rimani malissimo

Stai per partire per gli USA e devi decidere in che modo spendere il tuo tempo? Ecco alcune delle mete da evitare assolutamente.

Gli Stati Uniti sono per molti italiani un vero e proprio sogno, un sogno in gran parte nutrito dalla grande quantità di film e telefilm che si svolgono proprio nel Paese Americano: molti in Italia crescono con il mito dell’America, una terra di occasioni, anche se può sembrare una retorica vecchia ancora tantissimi credono nell’American Dream (sogno Americano).

Eppure nonostante diverse mete valgano il viaggio e il tempo, basti pensare al Grand Canyon o a Times Square, ce ne sono altre che non farebbero altro che deludervi profondamente.

Per fortuna è presente online una guida dettagliata che elenca quelle attrazioni che sembra una buona idea andare a visitare, ma che si rivelano deludenti: è una buona idea anche basarsi sulle recensioni degli utenti su Tripadvisor, ad esempio.

Ecco una lista di alcune delle mete che una volta raggiunte vi farebbero pensare solo “beh, tutto qui?”: in questo modo potrete dedicare tutto il tempo a ciò che davvero c’è di bello.

Mete che non ne valgono la pena negli USA

Iniziamo da Roswell nel New Mexico, famosa località dalla quale ha preso il nome una nota serie televisiva dei primi anni 2000 in virtù delle leggende che avvolgono questo luogo. Infatti, negli anni ’70, i teorici della cospirazione e gli esperti di extraterrestri hanno reso popolare l’idea che questa città sia stata il luogo in cui è precipitata un’astronave aliena nel 1947.

Rosewell, però, non è interessante affatto: potrete trovare giusto qualche souvenir e piccola attrazione che continuano ad attrarre una piccola parte di turisti per le dicerie degli anni ’70 e per la serie ad essa intitolata. Da evitare anche, in New Jersey, l’Atlantic City Boardwalk, diventato praticamente un luogo fantasma.

Ancora alcuni luoghi in cui…non perdere tempo

Andando avanti nel nostro elenco di luoghi poco interessanti troviamo la Moqui Cave nello Utah Meridionale, un luogo che sembra molto più interessante su internet che dal vivo. Seguito subito da un’attrazione più disgustosa che altro, cioè il Gum Wall (muro di gomme da masticare) del Market Theater di Seattle a Washington.

A Boston ci sono due posti che non sono ormai più frequentati dagli abitanti della città, diventando dei luoghi totalmente artefatti e turistici in cui non conviene acquistare alcunché, si tratta di Faneuil Hall e il Quincy Market.