Non buttare via il pane vecchio: con questo trucco anti spreco lo recuperi tutto | Se il fornaio è chiuso sai già come svoltare

Ti bastano pochi minuti per far tornare in vita un pezzo di pane ormai duro: ecco il metodo che vi permetterà di non gettarlo via.

Possiamo tutti concordare col fatto che il pane è un ingrediente che non può mancare mai sulla tavola degli italiani. Infatti ha sfamato milioni persone nel corso dei decenni, soprattutto nel periodo delle guerre, e ciò ha aiutato a renderlo uno degli elementi fondamentali della gastronomia italiana.

Con il pane vengono realizzate decine e decine di ricette differenti, dai primi piatti fino ad arrivare ai secondi e perfino ai dessert. Insomma, è estremamente versatile e noi lo amiamo proprio per questo motivo. Ma come ben sappiamo la sua freschezza ha una vita relativamente breve e con il tempo quest’ultimo si indurisce, rendendolo poco commestibile.

Ma anziché buttarlo vi sveliamo un trucchetto che porterà il pane raffermo al suo vecchio splendore. Sono sufficienti pochi minuti infatti per farlo tornare di nuovo morbido e croccante. Ma scopriamo più nel dettaglio come procedere.

Come far ammorbidire il pane raffermo

E’ una situazione che abbiamo vissuto tutti. Si va a prendere il pezzo di pane per tagliarne una fetta e si scopre che è diventato duro come una roccia. Naturalmente, si può sfruttare il pane raffermo per realizzare delle ottime ricette, come nel caso delle bruschette.

Ma se si ha voglia di ammorbidire il pane e portarlo alla sua freschezza originale, vi sveliamo un trucchetto rapido ma super efficace. Ovviamente, qualora sia presente della muffa, il vostro pane non è più recuperabile. Ma in tutti gli altri casi vi basta un po’ di acqua e un forno caldo per riportarlo in vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Paci (@daniele.paci.agronomo)

Come ravvivare il pane vecchio

Cominciate preriscaldando il forno a 150 gradi. Nel frattempo bagnate con acqua o calda l’intero pezzo di pane e ricordate: più è secco, più acqua si deve usare. A questo punto non vi resta che metterlo nel forno preriscaldato o in alternativa nella friggitrice ad aria, lasciandolo per circa 10 minuti.

Il tempo dipende anche dalle dimensioni e dall’umidità del pane. Potrebbe essere pronto dopo 5 minuti ma potrebbero volercene anche 15, quindi continuate a controllarlo periodicamente. Punzecchiate delicatamente il pane: sarà pronto quando l’interno è morbido e soffice e l’esterno è friabile. E naturalmente, se non siete sicuri di utilizzare il pane rinvigorito in tempo, affettatelo prima e poi mettetelo in freezer.