“Ho fatto sesso con il mio fratellastro senza saperlo”: l’agghiacciante verità scoperta per caso

In poco tempo la bizzarra storia ha fatto il giro del web: ecco l’inquietante retroscena che ha portato due fratellastri ad innamorarsi.

E’ nata come una classica storia d’amore, quella tra Victoria Hill e il suo ex ragazzo. Ma nel giro di poco tempo la situazione è degenerata, quando ha scoperto che la sua dolce metà in realtà era il suo fratellastro. Tutto è cominciato quando la donna, oggi trentanovenne decise di effettuare un test del DNA per scoprire qualche dettaglio in più sulla sua famiglia e sulle sue origini.

Negli ultimi anni infatti milioni di persone si sono affidate a questa tipologia di kit per lo stesso motivo. Ma mai la donna si sarebbe aspettata di ricevere dei risultati così scioccanti, che hanno portato alla luce un oscuro segreto, di cui nemmeno i suoi genitori ne erano al corrente.

Nel corso della sua vita il padre le aveva più volte fatto la stessa battuta, ovvero che lui non fosse in realtà il suo padre biologico dato che i due non si somigliavano affatto. Ma a quanto pare in questo c’era sempre stato un fondo di verità, confermato dai risultati del test.

Il trauma di aver intrapreso una relazione con il proprio fratellastro

Victoria ha scoperto che il suo ex compagno non era il suo unico fratellastro. Secondo i risultati del DNA, condivideva altri 23 fratellastri dallo stesso padre. Quest’ultimo però non era il suo padre biologico, bensì un medico della fertilità di nome Burton Caldwell, che avrebbe inseminato la madre della donna senza il suo consenso. La stessa vicenda è successa anche alla madre del suo ex ragazzo del liceo, con cui ha ammesso di essere stata intima.

I due erano stati amici per anni prima che prendessero la decisione di frequentarsi durante la scuola superiore. Si sono poi lasciati quando sono andati al college. La coppia non si è mai sposata e non ha mai avuto figli però, ad ammissione della stessa Hill, sarebbe stato una persona che avrebbe in considerazione qualora i due avessero deciso di proseguire la storia.

Un legame indissolubile

Secondo diverse testate giornalistiche, la vicenda di Victoria Hill è probabilmente uno dei casi più estremi di frode riguardante il tema della fertilità. Quest’ultima si è poi confrontata con il medico in questione, che ha ammesso l’accaduto anche se non ha avuto alcun rimorso.

Ora la donna si sta battendo per implementare una nuova legge che impedisca ai dottori di inseminare i pazienti con il proprio sperma senza consenso. Queste le sue parole: “… Chiedo di ampliare la parola medico, perché ci sono altri casi in cui non sono solo i medici, ma chiunque lavori in una clinica ad avere accesso. L’anno scorso c’è stato un caso, che non è ancora stato reso noto, in cui si trattava di un tecnico di laboratorio”.