Trucco dei 3 giorni: svelato il segreto dei buffet degli hotel | Ecco perché sei tu a perdere soldi e non loro

Conosci il trucco dei “tre giorni” che viene utilizzato negli hotel? Credi di risparmiare ma in realtà perdi soldi: ecco come funziona.

L’estate è arrivata e già tante persone sono partite per le vacanze. Molte di queste decidono di alloggiare negli hotel durante le ferie, dal momento che rappresenta il tipo di alloggio più “comodo”. Non bisogna preoccuparsi di mantenere la stanza troppo pulita e si ha accesso a diversi servizi a seconda della grandezza della struttura.

In hotel sei assistito per tutta la giornata e puoi contare sulla competenza e sulla conoscenza del posto che lo staff ha. Inoltre, un’altra grande comodità è rappresentata dal cibo: a seconda del pacchetto che si acquista, si può scegliere se avere o meno i pasti compresi nel prezzo. Solitamente la colazione è sempre inclusa, ma non è detto. Se aggiungere anche pranzo e cena è poi scelta del cliente.

La colazione quasi sempre è a buffet. Questo significa che il cliente può scegliere alcune pietanze direttamente dal buffet e poi eventualmente ordinarne altre al cameriere, solitamente le bevande calde o in generali cibi caldi. Di solito, si tende a pensare che questo sia un modo per risparmiare, ma non è proprio così.

Trucco dei tre giorni: come il buffet in hotel ti fa sprecare soldi

Gli hotel mettono in atto il cosiddetto “trucco dei tre giorni“: in cosa consiste? Si tratta di un ragionamento molto semplice in realtà, che comprende la psicologia della persona. I clienti credono che scegliendo i pasti in hotel potranno risparmiare, soprattutto sulla colazione che è all you can eat.

In teoria, un cliente a colazione potrebbe mangiare qualsiasi cosa dal buffet e le sue scelte sono limitate solo dal buon senso e dalla fame che ha. Per questo, dovrebbe risparmiare: spende poco ma mangia tanto, molto di più di quello che sta spendendo a livello economico. Tuttavia, come dichiarato da Joe Burguer, dopo tre giorni, i clienti smettono di mangiare in modo smisurato.

Trucco dei tre giorni, credi di mangiare tanto ma non è così

Di recente l’influencer spagnolo Joe Burguer ha pubblicato alcuni video sui social dove ha spiegato al suo pubblico la tecnica dei tre giorni che gli hotel attuano per risparmiare sui costi e, anzi, guadagnarci. Ha fatto notare che i clienti di un hotel, dopo tre giorni di pasti a buffet all you can eat, smettono di mangiare tanto.

I motivi sono molteplici: non vogliono farsi vedere da altre persone mentre mangiano tanto, pensano di aver esagerato e vogliono rimanere in forma e quindi iniziano a mangiare di meno e cibi ipocalorici. Così, le persone non risparmiamo sul cibo quanto credono.