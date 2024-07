Imbarco gate aeroporto: sei tra quelli che si mettono in fila troppo presto? La tua abitudine farà ritardare il volo

Devi prendere presto l’aereo? Allora non comportarti così se non vuoi rallentare la partenza e far irritare staff e altri passeggeri.

Ora che è arrivata l’estate, molte persone sono partite o sono in procinto di partire per le vacanze. Molte decidono di muoversi con l’aereo, dal momento che è il mezzo più veloce, anche se non esattamente il più comodo o il più economico, anche se con molte compagnie low cost è possibile risparmiare grandi somme.

Anche se l’aereo è il mezzo di trasporto più veloce, spesso scegliere l’aereo significa anche un’organizzazione diversa rispetto agli altri mezzi come automobili o treni o navi. Innanzitutto, bisogna considerare la posizione geografica dell’aeroporto, che nella maggior parte delle volte si trova a decine di chilometri dalla città e quindi bisogna trovare un mezzo per arrivarci, come per esempio le navette.

Un altro punto da considerare è il bagaglio. Sull’aereo i bagagli devono rispettare peso e dimensioni precisi e non possono contenere qualsiasi cosa. Gli aeroporti infatti hanno spesso leggi molto severe. Infine, bisogna anche tenere in considerazione gli orari: è bene arrivare in aeroporto almeno due ore prima del volo, per permettere di fare tutte le cose con calma, per esempio imbarcare in stiva le valigie.

Imbarco aeroporto, la cattiva abitudine dei passeggeri meno esperti

Lo staff che lavora in aeroporto ogni giorno si confronta con diverse tipologie di passeggeri. Ci sono quelli abituati a viaggiare in aereo, e che quindi sanno bene cosa devono fare e cosa non devono fare, e anche chi prende l’aereo per la prima volta. In questo caso l’esperienza può essere diversa.

Chi non vola spesso non sa che ci sono alcune cose che è meglio non fare in aeroporto. Per esempio l’orario: non bisogna arrivare in ritardo (meglio due ore prima) ma neanche troppo presto o si rischia di ostacolare il lavoro degli addetti e di far ritardare la partenza dell’aereo.

Imbarco aeroporto, non metterti in fila troppo presto

Molte persone, infatti, una volta superati i controlli ed essere arrivate al gate decidono di mettersi direttamente in fila, in piedi, ad aspettare che inizino gli ultimi controlli per salire sull’aereo. Questo di solito mette in allarme anche gli altri passeggeri, che ansiosi decidono di imitarli, temendo un overbooking.

In realtà questa non è una buona idea: in questo modo si rischia di ostacolare chi lavora in aeroporto, ma anche gli altri passeggeri che devono raggiungere un altro gate, che magari sta per chiudere. Avere troppe persone in coda nel momento sbagliato causa situazioni scomode sempre: si pensi per esempio se deve passare una persona in carrozzina o in generale alle norme di sicurezza.