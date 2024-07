Addio al ghiaccio sulle pareti del freezer: basta un rotolo di stagnola

Volete conoscere un trucchetto per rimuovere perfettamente il ghiaccio dal vostro freezer? Basta procurarvi un po’ di alluminio.

La stagnola come ben sappiamo è molto versatile, soprattutto in cucina, dove viene usata regolarmente. Ma sapevate che quest’ultima è capace di rimuovere il ghiaccio dal freezer? Ebbene sì, è un trucchetto che pochi conoscono ma proprio per questa ragione abbiamo deciso di parlarvene.

Questo metodo super efficace e rapido sarà in grado non solo di eliminare anche il più piccolo residuo dii ghiaccio che si è accumulato nel freezer, ma così facendo riuscirà al tempo stesso a mantenere in ottimo stato l’elettrodomestico così come tutto il cibo contenuto al suo interno.

Molti penseranno al motivo per il quale viene richiesto di usare dell’alluminio, ma come abbiamo appena accennato, questo materiale ha più possibilità di quanto ci si può immaginare, soprattutto in termini di pulizia. Ma scopriamo nel dettaglio come realizzare questo nuovo metodo.

Come usare un foglio di alluminio per rimuovere il ghiaccio dal freezer

Nell’ultimo periodo il trucco del foglio di alluminio è diventato uno dei più virali e non a caso. Facile da realizzare ed estremamente efficace, si tratta di uno strumento di pulizia di cui non potrete fare più a meno, soprattutto quando si tratta di eliminare il ghiaccio dalle pareti del freezer, che come sappiamo si può rivelare una vera e propria impresa.

Prima di procedere ricordiamo che è fondamentale staccare la spina del congelatore, altrimenti l’acqua rischierà di danneggiarlo, e questa può rivelarsi una situazione alquanto pericolosa dato che abbiamo a che fare con l’elettricità.

Alla scoperta del trucco del ghiaccio, passo dopo passo

Cominciate rompendo il ghiaccio, una procedura che potrebbe richiedere del tempo, ma assicuratevi di farla con estrema cautela. Se volete andare sul sicuro e non volete rischiare di farvi male o usare la forza, potete inserire nella porta nel freezer una ciotola di acqua bollente e chiuderla. In questo modo, i pezzi di ghiaccio più grossi potranno essere rimossi con più facilità.

Ora non vi resta che passare alla stagnola. Prendere dei fogli di alluminio e riscaldateli leggermente per poi posizionarne uno su ciascuna delle pareti del congelatore. Dato che l’alluminio è un potente conduttore di calore, il ghiaccio si scioglierà a tempo di record. In questo modo riuscirete ad ottenere un freezer pulito in pochi minuti.