Prima di metterti in viaggio controlla di avere tra i documenti dell’auto questo foglio | 9 su 10 non sanno ma è un salvavita

Sembra solo un pezzo di carta, invece se ti trovi in zone isolate (e non solo) può salvarti la vita ogni oltre previsione.

Sono molte le persone che amano viaggiare in automobile, e ora che si avvicinano le tanto agognate vacanze estive, diversi italiani decidono di raggiungere il proprio luogo di villeggiatura proprio in questo modo, così da avere una certa libertà di spostarsi anche una volta giunti a destinazione.

Sfortunatamente, però, viaggiare in auto può essere pericoloso: basti pensare a eventuali colpi di sonno del guidatore nel corso di un lungo viaggio, oppure a un incidente che può verificarsi per colpa di altri automobilisti meno attenti, per non parlare di guasti che possono intervenire un qualunque momento e lasciare tutti a piedi, ancora peggio se lontano dalle strade principali.

Sono molte le circostanze che possono volgere a sfavore dei viaggiatori, ed è per questo che sono diverse anche le persone che scelgono di spostarsi in modi statisticamente più sicuri, ad esempio in treno, o in aereo, e magari prendere poi un mezzo a noleggio una volta arrivati nel luogo della villeggiatura.

Se amate i lunghi viaggi in auto, comunque, c’è una ottima precauzione che è bene prendere: bisogna munirsi di un documento che può risultare fondamentale.

Un pezzo di carta che salva la vita

Stiamo parlando della della scheda di salvataggio, un documento che consente alle squadre di soccorso di decidere in tempo quali sono le misure sicure da seguire durante il loro intervento.

Non solo, essa informa anche il guidatore e i passeggeri all’interno della vettura in merito alle procedure di salvataggio, dando tutte le indicazioni necessarie perché loro stessi possano agevolare l’intervento dei soccorsi.

La scheda di salvataggio, utile per lunghi viaggi

Diversi produttori di automobili hanno pubblicato manuali di soccorso in formato digitale invitandoli a stamparne una versione da tenere sempre all’interno dell’auto.

Inoltre, secondo l’ADAC, ovvero il più grande club automobilistico d’Europa, sarebbe bene anche applicare sul parabrezza della propria auto un adesivo che indichi la presenza di questa importante carta a bordo della vettura. In questo modo i soccorritori sapranno di poter eventualmente ricorrere alla lettura delle istruzioni presenti proprio sulla scheda di salvataggio, che, infatti, contiene anche una sorta di radiografia del veicolo, segnalandone ogni singolo componente, oltre ai passi da seguire per liberare il percorso per i soccorritori il più possibile.