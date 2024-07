Appena approvata la legge sull’importazione di 16 specie di insetti da mangiare | Occhio a cosa metti in bocca

Una legge che potrebbe estendersi ovunque prima di quanto crediamo: ecco dove è possibile ricevere insetti per pranzo.

Gli insetti hanno un alto contenuto proteico e in un futuro non troppo lontano potrebbero costituire una delle soluzioni per la sopravvivenza della specie umana visto come continuiamo a sperperare risorse un giorno dopo l’altro.

Per una questione prettamente culturale gli insetti in molte parti del mondo, soprattutto in Occidente, non sono considerati come cibo, eppure una legge approvata in un Paese Asiatico ha dimostrato che con i controlli opportuni, questi possono rientrare nell’alimentazione umana andando a coprire una parte del fabbisogno nutrizionale delle persone.

Soprattutto il consumo di alcune specie invasive, che vedono quindi una grande quantità di esemplari a livello globale, potrebbe costituire una soluzione per il futuro, quando le altre risorse saranno sempre più manchevoli.

Molti, però, sono comunque rimasti scioccati dall’approvazione della legge che riguarda il consumo di insetti a Singapore: ben 16 specie sono state approvate per il consumo umano, ecco quali.

Cavallette per merenda, una soluzione alla fame

Il comunicato stampa partito dall’Agenzia alimentare di Singapore è stato diffuso anche dalla CNN: nel comunicato è scritto che “Con effetto immediato, la SFA (Singapore Food Agency) consentirà l’importazione di insetti e prodotti a base di insetti appartenenti a specie che sono state valutate come di basso interesse normativo”.

In seguito una lista di insetti è stata rilasciata: si tratta di creature che possono essere utilizzate sia per il consumo animale che per quello umano.

La lista di insetti importabili…e commestibili

Gli insetti inclusi nella normativa sono i seguenti: Ape mellifera occidentale/ape mellifera europea, Baco da seta/falena della seta, Falena della cera minore, Falena del favo/falena della cera, Larva di scarabeo rinoceronte gigante, Larva bianca, verme della farina, Verme della farina minore, Coleotteri supervermi/coleottero gigante del verme della farina/verme reale della farina, Cavalletta, Locusta americana del deserto/locusta del deserto, Locusta migratoria africana, Grillo nero/grillo campestre/grillo a due macchie, Grillo comune/campestre, Grillo fasciato, Grillo di casa.

Gli insetti, comunque, non potranno certo essere raccolti in natura, bensì dovranno provenire da allevamenti che sono sottoposti a controlli e regolamentati dalle autorità competenti. Non solo: tutti gli insetti non presenti nell’elenco dovranno essere sottoposti a controlli sanitari per garantirne la sicurezza per il consumo umano. Sembra l’inizio di una vera e propria rivoluzione alimentare.