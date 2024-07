Waze, ecco tutti i codici che sbloccano funzioni segrete | La grande svolta del prepartenza, ti cambia il viaggio

Con queste semplici funzionalità viaggiare con Waze sarà ancora più semplice: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Milioni di persone al mondo utilizzano Waze, per motivi di lavoro o nel proprio tempo libero, semplicemente per puro svago. Non c’è alcun dubbio comunque che sin dalla sua creazione, avvenuta nel 2010, questa applicazione mobile di navigazione stradale ha fatto passi da giganti, diventando oggigiorno una tra le app più amate tra quelle appartenenti alla stessa categoria.

Questo anche grazie alla numerose funzionalità di cui dispone. Per non parlare della sua praticità ed efficienza Infatti è in grado di guidarvi non solo lungo il percorso più veloce, ma fornisce anche informazioni sul traffico in tempo reale, avvisa la presenza di incidenti, autovelox e posti di blocco della polizia, suggerendovi perfino dei percorsi alternativi per evitare gli ingorghi e tanto altro.

Ma quello che molti utenti non sanno è che Waze nasconde una serie di strumenti capaci di rendere la vostra esperienza di navigazione ancora migliore. Si tratta in poche parole di una serie di codici che si possono attivare facilmente dalle impostazioni dell’applicazione e che sbloccano funzioni nascoste o ne modificano il comportamento.

Cosa sono i codici segreti di Waze e come si attivano?

I codici segreti sono combinazioni di numeri e simboli che, se inseriti nel motore di ricerca delle destinazioni di Waze, attivano determinate funzioni. Alcuni sono sicuri e possono rivelarsi molto utili, mentre altri devono essere usati con estrema cautela perché possono compromettere il normale funzionamento dell’applicazione.

Inserire un codice è molto più semplice di ciò che pensate. Non dovete fare altro che aprire l’app, toccare l’icona di ricerca e digitare il codice nel campo di testo. E’ necessario sottolineare che per alcune di queste funzioni bisogna riavviare l’app, mentre le altre si attivano immediatamente. Ma scopriamo insieme i vari codici che si possono utilizzare su Waze.

Alla scoperta dei codici di Waze

Cominciamo dal codice 2##2, che ha il compito di attivare o disattivare la modalità di debug, permettendo quindi di visualizzare informazioni dettagliate sul funzionamento interno dell’applicazione. Il codice ##@cctts invece serve per cancellare la cache, mentre dbg@tts attiva o disattiva la modalità di debug per la funzione Text-To-Speech. Il codice ##@tts riguarda la funzione di sintesi vocale, mentre per attivare o disattivare i comandi vocali si deve scegliere il seguente codice ##@asr. Per visualizzare il nome utente sorrente dell’app serve ##@username, invece ##@eng e ##@heb cambia la lingua rispettivamente in inglese o in ebraico.

Il codice ##@restorefav invece ha la capacità di ripristinare i preferiti dal server, e ##@coord mostra o nasconde le coordinate GPS. Per eseguire un controllo sulla traduzione, si seleziona ##@debuglang, invece per visualizzare il limite di velocità del tratto che si sta percorrendo si sceglie il codice ##@debugspeed. Infine, ##@rawgps abilita o disabilita la visualizzazione della posizione GPS reale e ##@traffico mostra o nasconde le linee del traffico sul percorso.