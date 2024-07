Banco surgelati, se ti accorgi di questo dettaglio sulla confezione non acquistare mai il prodotto | Rimettilo subito a posto, stai rischiando la salute

Se stai per acquistare dei surgelati al supermercato, fai attenzione che questo dettaglio non ci sia sulla confezione: altrimenti metti a rischio la tua salute.

La maggior parte delle persone oggi preferisce fare la spesa nei supermercati. Al supermercato, infatti, generalmente si trova qualsiasi prodotto si stia cercando, da quello alimentare a quello per la cura della casa o della persona, o di molti altri tipi. C’è chi va sempre nello stesso supermercato e chi invece preferisce cambiarlo, alla ricerca di prezzi più vantaggiosi.

I prezzi sono sempre al centro della spesa: è importante comprare le quantità di prodotto che veramente ci occorrono, ma senza superare il budget che abbiamo fissato. Per questo, è importante trovare un supermercato che garantisca un buon equilibrio tra la qualità del prodotto e il suo costo.

Alla qualità bisogna prestare attenzione in modo particolare. A volte, infatti, non dipende neanche dal marchio o dal supermercato (si tende a pensare che la qualità dei prodotti in posti come i discount sia più scadente rispetto ad altri, ma in realtà non è così). A volte, infatti, la qualità può calare a causa del comportamento di alcuni clienti.

Banco surgelati, fai attenzione a quando scegli i prodotti

Per esempio, pensiamo ai surgelati: tutti ne abbiamo acquistato uno almeno una volta nella vita. Anche se non sono considerati sani come i prodotti freschi, i surgelati sono comunque buoni e di solito preferiti perché sono più semplici e più veloci da preparare.

Tuttavia, come dice il nome stesso, si tratta di prodotti che si trovano nel banco frigo, che hanno bisogno di essere conservati a una temperatura molto bassa e costante e che generalmente non si possono consumare se vengono decongelati e poi congelati di nuovo. Per questo, quando li scegli al supermercato fai attenzione a un dettaglio sulla confezione.

Banco surgelati, attenzione alla brina sulla confezione

Se stai per scegliere un qualsiasi prodotto dal banco surgelati e ti accorge che c’è un leggero strato di brina sulla confezione, allora non prenderlo. Significa che lo sportello del freezer è rimasto aperto per troppo tempo (o che il solo prodotto sia rimasto fuori dal freezer) e che quindi sia iniziato il processo di scongelamento.

Ben pochi prodotti si possono mangiare se vengono scongelati e congelati più volte, solitamente solo prodotti vegetali, o al limite un gelato che si è sciolto. Per nessun motivo si possono mangiare prodotti congelati e scongelati più volte come carne e pesce perché si formano migliaia di batteri che possono diventare molto pericolosi per la salute.