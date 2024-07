Addio trolley con le rotelle, si apre una nuova era per i viaggi | Saranno scomodissimi

Da ora in poi viaggiare non sarà più la stessa cosa, soprattutto per quanto riguarda uno degli accessori must have: il trolley con rotelle.

Nel corso deli anni ci sono numerose invenzioni che hanno cambiato radicalmente le nostre abitudini e le valigie con rotelle rientrano indubbiamente in questa categoria. Con il tempo infatti le persone hanno cominciato a viaggiare sempre di più, non solo in macchina ma anche con altri mezzi di trasporto come il treno e l’aereo.

Proprio quest’ultimo infatti registra il maggior di numero di passeggeri che ogni anno si spostano da una destinazione all’altra. In ogni caso, a prescindere che si tratta di viaggio breve o lungo, la maggior parte delle persone porta con sé almeno una valigia dove poter riporre i propri effetti personali.

In questo caso il trolley con le rotelle torna molto utile, complice la sua comodità e semplicità. Nonostante ciò questo incredibile accessorio non potrà essere più utilizzato, o almeno non nel classico modo in cui lo abbiamo fatto finora. Ma scopriamo più nel dettaglio le nuove normative che lo regoleranno.

Il divieto riguardo le valigie a rotelle

Ovunque ci si trovi, le valigie con rotelle possono risultare alquanto rumorose. Sia che si tratti di un aeroporto o di una via del centro, il suo rumore è inconfondibile. Questo però potrebbe arrecare fastidio alle persone, soprattutto se si abita in luoghi spesso frequentati da turisti, come lo possono essere i centri storici.

Per questa ragione alcune città sono arrivate addirittura a vietare l’utilizzo di questa tipologia di trolley. Tra queste c’è Dubrovnik, una città della Croazia situata lungo la costa e rappresenta una delle principali destinazioni turistiche dell’Adriatico. Il centro storico è patrimonio mondiale dell’UNESCO e ospita monumenti di grande interesse, come la Cattedrale o il Palazzo del Rettore.

Non ci si può più recare nei centri storici

Il Comune della città croata ha deciso di preservare il benessere dei suoi residenti adottando una serie di misure, che includono tra le altre cose, anche il divieto di utilizzo delle valigie a rotelle, proprio a causa dell’inquinamento acustico che provocano nel centro storico. Detto non significa che i turisti devono fare a meno dei loro bagagli, ma semplicemente non possono trascinarli per terra.

Non è un caso infatti che alcuni hotel abbiano introdotto un servizio di trasferimento bagagli extra: i turisti non devono fare altro che lasciare le loro valigie prima di entrare nel centro storico e il servizio di trasferimento si occupa di portarle all’alloggio. In realtà c’è anche una città italiana che ha introdotto il medesimo divieto relativo alle valigie con rotelle. Si tratta di Venezia, lo sapevate? Dunque, la prossima volta che vi capita di visitarla ricordatevi dell’esistenza di questa norma, i residenti vi ringrazieranno.