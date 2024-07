Scuola, il percorso completo per tuo figlio ti costa 140.000€ | Richiedi subito il voucher: a settembre ti sveni con i libri

Ti sei mai chiesto quanto costi mantenere economicamente un figlio, considerando anche il percorso di studi completo? Si spenderebbero circa 140.000 euro: per fortuna c’è qualche bonus.

Quando si decide di mettere al mondo un figlio, bisogna considerare anche la spesa economica, che certamente non è bassa. Un figlio può arrivare a essere semplicemente molto costoso e se si prova a fare un calcolo su tutte le spese che questo necessita, ci si rende conto che non tutti potrebbero permetterselo economicamente.

Per esempio, se tralasciamo le spese basiche come cibo, vestiti e prodotti per l’igiene e le spese più “complesse” legate all’intrattenimento (come giochi, ma anche uscite, vacanze, sport eccetera) e ci concentriamo solo sull’educazione scolastica, risulta una spesa complessiva di circa 140.000 euro, come dichiarato da Inran.it. Questo calcolando l’intero percorso educativo, dalla scuola materna alla fine dell’università.

Inoltre, a causa dell’inflazione e degli aumenti dei costi generali per il prossimo anno scolastico si stima che le spese aumenteranno di circa il 3,7%. Per questo, il governo ha deciso di mettere a disposizione il Bonus Scuola.

Bonus scuola, l’aiuto economico per le famiglie

Il bonus scuola è pensato per la famiglie con figli iscritti a una scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) di qualsiasi tipo: statale o paritaria, contando anche i percorsi professionali accreditati dalle regioni. Per accedere a questo bonus, bisogna rispettare un certo requisito economico dato dall’ISEE.

Questo requisito cambia a seconda delle regione. Per ora le regioni che hanno confermato il bonus scuola sono cinque: Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia e Piemonte, ma anche tutte le altre dovrebbero aderire. Bandi e modalità però non sono ancora noti.

Bonus scuola, come cambia in ogni regione

Solitamente il bonus scuola si presenta sotto forma di voucher, che può essere utilizzato per supportare le spese scolastiche. In Piemonte e in Lazio bisogna avere un ISEE inferiore a 15.493,71 euro.

In Puglia l’ISEE scende a 11.000 euro, ma sale a 14.000 per le famiglie che hanno almeno tre figli. In Sicilia invece è stato implementato il sistema per la distribuzione dei libri agli studenti, ma solo per la scuola primaria.

La Lombardia, infine, utilizza il programma “Dote scuola” che offre alle famiglie buoni da 150 fino a 500 euro per acquistare libri di testo o dispositivi tecnologici per supportare lo studio.

In generale, il bonus scuola è pensato per agevolare le famiglie più bisognose nelle spese scolastiche, senza dover rinunciare a nulla. Per maggiori informazioni occorre consultare il sito della propria regione, per controllare scadenze e requisiti.