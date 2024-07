Questa impresa va in giro scannerizzando l’iride dei passanti e li ripaga in criptomonete

Il futuro è già qui, la scansione dell’iride sembrava una roba da fantascienza e invece le grandi compagnie hanno iniziato a farlo.

Si tratta di una compagnia chiamata Worldcoin, la quale ha iniziato a far soldi attraverso una attività giudicata piuttosto ambigua e controversa dall’opinione pubblica, tanto da costringere a fare sì che questa, e la società che c’è dietro ovvero Tools For Humanity, a sospendere le sue attività in Spagna.

Alla guida di questa azienda c’è niente di meno che Sam Altman, ovvero l’attuale amministratore delegato di OpenAI, la compagnia che ha ideato e diffuso la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGpt.

Questo tipo di raccolta di dati attraverso la scansione dell’iride, infatti, non è ancora regolata dalle autorità europee, dunque è piuttosto rischiosa dal punto di vista legislativo e non solo, per questo un accordo ha stabilito la sospensione di tale attività in Spagna fino a una decisione da parte delle istituzioni nazionali ed europee.

La procedura di sospensione fu attivata dalla AEPD, ovvero l’autorità spagnola per la protezione dei dati, la quale aveva raccolto le denunce dei cittadini che protestavano per l’acquisizione da parte della società dei loro dati biometrici senza un valido consenso né la possibilità di revocare questo consenso.

Worldcoin, come funziona la società di scansione biometrica

La missione di Worldcoin e Tool for Humanity è quella, a partire dal 2019, anno della sua creazione, di creare il più grande database di identità del mondo attraverso l’utilizzo di identificazione di utenti tramite Internet.

La ricompensa promessa dalla società nel caso in cui un utente acconsenta a prestarsi a questo progetto è di 30 euro in criptovalute: un compenso tutto sommato basso per la cessione della propria identità biometrica, un elemento totalmente unico della nostra persona.

La tua impronta biometrica per 30 euro di criptovalute

Il progetto di Worldcoin, comunque è già partito bene: la società, infatti, ha registrato ben 3,5 milioni di persone, di cui 400.000 in Spagna, Paese in cui l’attività è stata per il momento sospesa.

Il grande progetto riguarda la gestione dell’identità onchain con intelligenza artificiale: la cosa da fare prima di sottoporsi alla scansione è informarsi davvero, visto che questo tipo di attività vedono ancora in loro corrispondenza alcuni buchi nella normativa sia europea che nazionale. L’ambito giuridico ha ancora molta strada da fare per poter stare di nuovo al passo con le nuove tecnologie.