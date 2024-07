La tua borsa termica ha un pulsante segreto che non conosci | Bibite gelate fino a sera inoltrata

Un trucchetto che non tutti conoscono per tenere le bibite fresche per ore e ore: ecco come fare con la borsa termica.

Siamo alla bella stagione e il mare è tra le mete più ambite e desiderate dai cittadini italiani, che spesso, però, e giustamente, non intendono spendere un patrimonio per godersi anche una sola giornata in spiaggia, dunque spesso scelgono di accaparrarsi un pezzetto di spiaggia libera e portarsi tutto il necessario da casa propria.

Ci vuole, certo, un pizzico di organizzazione in più: ad esempio bisogna preparare la frutta (lavandola o sbucciandola), fare i panini o la pasta fredda – specie nel sud molti portano pietanze incredibili in spiaggia – e soprattutto è bene munirsi di una buona borsa frigo che ci aiuterà a tenere soprattutto le bibite fresche nel corso della giornata.

In questo modo tutti i soldi che avremmo speso al bar saranno risparmiati e sarà possibile spendere qualcosa di più per alimenti che è più difficile portare con sé, come i ghiaccioli o i gelati che probabilmente si scioglierebbero anche nella borsa frigo, visto che a questo tipo di cibo serve una temperatura davvero bassa.

Per fare sì che le bibite si conservino fresche persino nel corso del viaggio di ritorno a fine giornata è bene conoscere una particolare pulsantino che è presente in quasi tutte le borse frigo.

Borse termiche: un pulsante per non spendere un euro

Nel caso in cui abbiate una borsa termica di quelle rigide allora forse non siete a conoscenza di un pulsante che ultimamente è diventato virale grazie ai social network, in particolare su Tik Tok.

Si tratta di un pulsante che è posizionato proprio nella parte del coperchio, quella superiore: il pulsante presente serve a “aprire” quella parte di borsa frigo e inserirvi dell’acqua che sarà poi congelata se posizionerete questa parte della borsa nel freezer.

Il vantaggio del coperchio congelato…e gli svantaggi

Se questo pulsante sembra essere davvero incredibile in quanto permette di raffreddare, anzi, congelare, persino il coperchio stesso della borsa frigo, c’è uno svantaggio piuttosto importante che non tutti hanno considerato.

Si tratta del peso che saremo costretti a trasportare una volta che la borsa frigo sarà piena di cibo e bevande, e anche del peso del ghiaccio presente all’interno del coperchio! Insomma, trascinare in spiaggia tale peso, magari dopo aver parcheggiato piuttosto lontano, è davvero molto pesante: pensateci bene prima di farlo.