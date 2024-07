Svalbard, le isole norvegesi dove è vietato ammalarsi, dove non puoi avere né cani né gatti e dove è obbligatorio per legge girare con un fucile

Avete mai sentito parlare delle Isole Svalbard? La loro posizione geografica così come le loro tradizioni le rendono uniche al mondo.

Situate nel Mar Glaciale Artico, le Isole Svalbard ospitano solo 3 mila abitanti e lo stesso numero di orsi. Questa è una delle tante curiosità che caratterizzano questo luogo meraviglioso e sconfinato, dove sembra oltretutto vietato morire.

Proprio così. Dal 1950, questo arcipelago norvegese, obbliga le persone a lasciare il luogo prima di passare a miglior vita. Il motivo è decisamente bizzarro ma bisogna ammettere che ha la sua logica. Come ci si può immaginare, le temperature sono estremamente basse per gran parte dell’anno e addirittura possono scendere fino a 46 gradi sotto zero.

Ciò significa che i corpi non si decompongo, anche a causa del permafrost, ovvero la presenza di uno strato di terreno che risulta perennemente ghiacciato. In passato però non è sempre stato così. Infatti fino agli anni ’20 i morti venivano sepolti nelle Isola Svlbard, ma la situazione cambiò radicalmente quando si scoprì che i virus e i batteri che avevano causato la morte della persona rimanevano intatti. Ma ci sono molte altre unicità che caratterizzano questa interessante parte di mondo.

Alla scoperta delle Isole Svalbard

Sono le tre isole Svalbard attualmente abitate. Stiamo parlando dell’Isola degli Orsi (Bjørnøya), Hopen e la più grande, Spitsbergen, che ospita la capitale Longyearbyen. Non c’è alcun dubbio che visitare questo fantastico Arcipelago sia il sogno di moltissimi avventurieri, che possono ammirare l’aurora boreale e scoprire la sua abbondante fauna, dove regna l’orso polare.

Le isole furono scoperte nel 1596 dal navigatore olandese Willem Barents, il quale notò come prima cose le sue peculiari montagne, che sembravano galleggiare letteralmente sull’acqua, e che a quel tempo aveva soprannominato Spitsbergen, che in olandese significa montagne aguzze.

Le curiosità che rendono le Isole Svalbard uniche nel loro genere

Le Isole Svalbard sono un luogo unico al mondo, dove diversi siti turistici suggeriscono di cimentarsi in delle escursioni in barca o in kayak, o di fare un giro in moto o in una slitta trainata da cani. Però il consiglio è di lasciare mai la città senza una guida qualificata, perché, si corre il rischio di imbattersi nei tanto temuti orsi polari. Non a caso si dice che ci sia un orso per ogni abitante.

Infatti un’altra particolarità dell’isola è che tutti gli abitanti devono portare con sé dei fucili quando escono di casa per difendersi in caso di attacco da parte di un orso, mentre i turisti dovrebbero essere sempre accompagnati da guide armate quando escono dal perimetro della città. È possibile comunque camminare entro i confini della città senza una guida o un equipaggiamento di protezione. Si consiglia però di non avvicinarsi a nessun animale, né vivo né morto in quanto c’è la possibilità di contrarre la rabbia, una malattia causata da un virus potenzialmente mortale. Detto questo, se aveste voglia di recarvi sulle Isole Svalbard, tenete bene a mente queste importanti regole in modo da godere appieno del vostro viaggio.