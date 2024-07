Quanto tempo passerai con le infradito? Il fisioterapista mette in guardia sui rischi sconosciuti di indossarle per troppe ore

Attenzione ad indossare le infradito per troppo tempo perché la vostra salute potrebbe rimetterci: ecco cosa rischiate.

Con l’arrivo dell’estate sempre più persone optano per una tipologia di calzatura comoda e soprattutto traspirante e che quindi non appesantisca i piedi più del necessario. Per questa ragione molti optano per la classica infradito, utilizzata in casa così come in spiaggia.

Insomma di lei non ci si stanca mai, complice la sua invidiabile praticità. Però anche quest’ultima presenta i suoi svantaggi. Secondo gli esperti infatti portarla troppo a lungo potrebbe mettere a repentaglio la salute.

Proprio così. Ovviamente date le temperature e i tutti i pro che questa calzatura è in grado di darci, non vi diciamo di indossare sempre le scarpe, ma piuttosto è consigliabile prendere delle precauzioni quando si tratta di sfoggiare le tanto amate infradito. Ma scopriamo più nel dettaglio quali conseguenze apportano alla salute e soprattutto quali sono le azioni che si possono prendere per evitare di incorrere in problematiche di vario genere.

Non indossate e infradito in queste condizioni: rischiate grosso

L’estate è un periodo in cui ci piace far respirare i nostri piedi e per farlo optiamo spesso per le infradito. Però, al contrario di ciò che si può pensare, anche loro presentano dei rischi per la salute, soprattutto se vengono indossate per troppe ore consecutive.

Gli specialisti infatti raccomandano di evitarne un uso eccessivo per vari motivi. Innanzitutto va sottolineato che questo tipo di calzatura può causare problemi nel modo di camminare influendo potenzialmente sui piedi, sulla colonna vertebrale, sui fianchi e sulle ginocchia.

Le conseguenze per la salute

Uno degli effetti negativi più comuni dell’uso eccessivo di infradito è la fascite plantare, che si verifica quando si usano troppo le infradito o altre scarpe basse. Questa condizione causa l’infiammazione e la degenerazione della fascia, ovvero un tessuto connettivo che va dall’osso del tallone alle dita dei piedi. Per trattare questa specifica condizione si suggerisce il massaggio sportivo.

Un altro problema associato all’utilizzo eccessivo delle infradito è rappresentato dai dolori alle ginocchia, alla schiena e ai fianchi, dovuti alla mancanza di sostegno nella zona relativa all’arco del piede. Per non parlare delle eventuali lesioni che possono verificarsi, come le distorsioni della caviglia. È anche comune la comparsa di sfregamenti o vesciche sui piedi e sulle dita, che aumentano il rischio di infezioni. Da non sottovalutare sono anche i danni causati dal sole, tra cui le scottature. Quindi, anche se le infradito sono alcune tra le calzature più comode e fresche per i mesi più caldi dell’anno, è fondamentale non farne un uso eccessivo e alternarle ad altri tipi di calzature per evitare problemi ai piedi e alla deambulazione.