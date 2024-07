Dark web, come fare a sapere se i tuoi dati ci sono finiti dentro | Oggi si può grazie a questo tool gratis di Google

Basta una semplice azione per scoprire se i vostri dati sono finiti nella parte più oscura del web: ecco tutti i dettagli.

Nessuno di noi desidera scoprire che i propri dati siano finiti in mano a dei criminali informatici. Purtroppo sempre più utenti si ritrovano in questa situazione. La colpa ovviamente non è solo di questi ultimi, ma con gli anni i criminali hanno sviluppato dei metodi sempre più macchinosi e raffinati che permettono loro di portare tranquillamente avanti le proprie attività illegali.

Nonostante tutte le raccomandazioni e le protezioni di sicurezza che si possono seguire, c’è una grossa probabilità che alcuni dei vostri dati, tra cui nome e e-email, finiscano nel dark web, che pullula di azioni illegali. Tra queste c’è la vendita di armi, lo spaccio di droga e sì, anche la compravendita di dati e documenti rubati.

Quindi c’è il rischio che anche le vostre informazioni personali possano essere scambiate o utilizzate effettuare frodi o furti di identità. Ma in soccorso è arrivato Google, che poco tempo fa ha introdotto un tool gratuito che vi consente di scoprire se e quali dei vostri dati sono finiti nel dark web.

Lo strumento di Google che permette di scoprire se i vostri dati personali sono finiti sul dark web

Grazie a questo nuovo strumento fornito da Google, è possibile scoprire quante, o quali informazioni personali sono state esposte sul lato più oscuro di Internet. E’ necessario sottolineare che al momento solo gli utenti Android possono usufruire di questa funzionalità. Per farlo, basta aprire l’app Google sul proprio dispositivo e accedere al menu dell’account nell’angolo in alto a destra.

Lì è presente il rapporto sul dark web. Una volta cliccato, lo strumento scorrerà in profondità nel web alla ricerca di informazioni quali nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, nomi utente e password.

Cosa fare nel caso i vostri dati personali siano stati rubati

Se Google rileva che i vostri dati vengono scambiati sul dark web, non preoccupatevi. Il consiglio è di cambiare immediatamente le password optando per altre più difficili da indovinare. Un altro passo sarebbe quello di attivare l’autenticazione in due passaggi, che rappresenta un ottimo modo per aggiungere un ulteriore livello di protezione.

È importante ricordare che si possono eseguire altre azioni per proteggere i propri dati. Ad esempio, è fondamentale non condividere mai le informazioni personali su siti web che non si conoscono o di cui non ci si fida. Inoltre, cercate di utilizzare sempre password forti e uniche per tutti i vostri account, mantenendo al tempo stesso aggiornato il vostro software mobile ed evitando di scaricare file da link sospetti. Così facendo è meno probabile che vi ritroviate i vostri dati sul dark web.