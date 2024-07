Masturbazione, studio svizzero rivela che il 64% delle donne lo fa per questo motivo

Finalmente si torna a parlare di masturbazione femminile: uno studio rivela i motivi per cui una donna si masturba.

La masturbazione è ancora un grande tabù all’interno della nostra società, specialmente se parliamo di quella femminile: c’è ancora l’idea che le donne siano angeli del focolare, e le stesse ragazze si imbarazzano nel parlarne anche con le loro coetanee.

In ogni caso è normale che quella della masturbazione sia una sfera privata che raramente si condivide con altre persone, persino, in alcuni casi, con il proprio o la propria partner con cui si condivide invece l’intimità di coppia.

Le modalità, poi, sono davvero svariate e anche l’utilizzo dei sex toys negli ultimi anni si è parecchio diffuso grazie a una maggiore consapevolezza e una rivendicazione del diritto al piacere femminile.

Eppure non sempre le motivazioni femminili coincidono con quelle maschili: uno studio svizzero infatti si è occupato proprio di comprendere quali sono i motivi principali che spingono la popolazione femminile a masturbarsi e i risultati sono davvero sorprendenti.

Uno studio sulla masturbazione femminile

La ricerca condotta ha coinvolto 370 donne svizzere di età compresa tra 18 e 56 anni per un mese, delle quali si è analizzata la frequenza con cui si masturbavano e le motivazioni alla base delle sessioni in solitaria.

I risultati medi quantitativi rivelano che ogni donna del campione si è procurata piacere nove volte nell’arco di 30 giorni, ovvero circa due volte a settimana. Eppure i motivi possono essere considerati particolari: nella maggioranza dei casi le donne che hanno preso parte allo studio hanno dichiarato proprio questi.

Masturbazione e salute sessuale: perché le donne lo fanno

“Secondo le donne coinvolte nel nostro studio, la masturbazione serve come strategia per indurre emozioni positive e promuovere il rilassamento quando si è sotto stress”, hanno dichiarato i ricercatori il cui studio è stato pubblicato sull’International Journal of Sexual Health, “Questi risultati sono coerenti con ricerche precedenti che hanno evidenziato il ruolo della masturbazione come strategia di coping per lo stress psicologico e come mezzo di rilassamento”.

Infatti ben il 64% delle donne ha dichiarato di utilizzare la masturbazione come tecnica per alleviare lo stress, questo contro il 55% che ha affermato che la masturbazione evoca sensazioni ed emozioni legate alla gioia. Inoltre le donne che avevano dichiarato maggiori livelli di stress erano proprio coloro che avevano detto di masturbarsi più volte a settimana rispetto alla media.