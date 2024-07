Piantumazione strategica antifurto: se non vuoi i ladri in casa nel tuo giardino devono esserci queste piante

Lo sapevi che certe piante possono diventare delle valide alleate contro i furti in casa? Ecco quali tengono lontani i ladri.

Quando si vive in una casa indipendente e circondata da un giardino, spesso una delle prime paure è l’arrivo dei ladri. Nonostante gli antifurti, infatti, un ladro esperto può comunque riuscire a intrufolarsi in una casa senza troppi problemi. Per questo, chi vive in una casa che ha un giardino a volte decide di prendere qualche misura di sicurezza in più.

C’è chi installa l’antifurto, chi costruisce cancelli alti o con spuntoni, chi più semplicemente lascia i cani direttamente in giardino. A volte, però, non si pensa che le soluzioni più semplici possono essere anche quelle più efficaci.

Per esempio, potresti pensare di aggiungere al tuo giardino anche delle piante particolari, che possono rendere l’intrusione di un ladro molto più complicata del previsto. Inserire delle piante non solo è semplice, ma anche economico (e ovviamente ecologico); inoltre, possono migliorare l’aspetto del giardino. Ma quali piante è meglio scegliere?

Piantumazione strategica nel giardino di casa, le piante che allontanano i ladri

Aggiungere delle piante particolari al giardino di casa può avere non solo un fine puramente decorativo, ma anche strategico quando si tratta di proteggersi contro il possibile arrivo di un ladro. Ovviamente, anche metodi più tradizionali come impianti elettronici e telecamere sono utilissimi, ma una pianta può rappresentare una difesa in più.

Già molte persone hanno iniziato ad arricchire i propri giardini dopo l’aumento di furti nelle villette indipendenti negli ultimi anni. La situazione è particolarmente grave in Francia, dove solo nel 2022 si sono verificati ben 211.440 furti con scasso nelle abitazioni private.

Subire un furto non causa solo danni ovviamente economici, ma può causare anche danni psicologici alla persona che lo ha subito, dal momento che può sentirsi violata in uno spazio intimo e non si sente più al sicuro.

Piantumazione strategica contro i furti, quali piante scegliere

Ma quali piante è meglio scegliere per una cosiddetta “piantumazione strategica” nel giardino di casa, per tenere lontani i ladri e tutelarsi dai furti con scasso? Ci sono innanzitutto tre tipologie.

Si consigliano le siepi spinose, come ginestre, crespini o piracanta, che costituiscono una semplice ma efficace barriera naturale. Un’altra tipologia sono gli arbusti sempreverdi, come bambù, tasso o alloro, che rendono difficile l’ingresso a porte o finestre. Infine anche le piante rampicanti spinose come i cespugli di rose possono scoraggiare i criminali dallo scalare le superfici.