Togli questi oggetti dalla macchina quando fa caldo | Rischi di non trovarla più: la prova shock in questo video

Se lasci questi oggetti all’interno dell’auto sotto al sole puoi rischiare di ritrovare una trappola mortale.

Quando le temperature raggiungono una certa soglia di calore bisogna stare molto attenti: ogni anno i telegiornali raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde e di restare sempre ben idratati, e u tema centrale è anche quello della protezione solare nel caso in cui ci ritroviamo a passare molto tempo all’aperto.

Una minaccia, invece, sottovalutata, è quella dell’automobile che, se lasciata sotto al sole con questi oggetti al suo interno, può trasformarsi in un pericolo per chiunque sia vicino al veicolo e figurarsi al suo interno.

Infatti, secondo la Direzione generale del traffico (DGT), se un’auto trascorre due ore e mezza al sole senza ventilazione o aria condizionata, la temperatura all’interno può essere più alta dell’88 % rispetto a quella esterna, in estate già molto alta (può arrivare ai 45 gradi nei picchi di calore a cui abbiamo assistito negli ultimi anni in Italia).

Visto questo innalzamento della temperatura interna dell’auto dovuta all’esposizione al sole, ci sono alcuni oggetti che, se lasciati al suo interno, possono provocare dei disastri: ecco quali sono.

Se non togli questi oggetti rischi la combustione

Un oggetto che comunemente viene dimenticato in auto è la bottiglietta d’acqua, quella che, magari, durante l’inverno abbiamo lasciato nella nostra vettura in caso di una sete improvvisa e nessun negozio aperto. Nel caso in cui una bottiglia d’acqua superi i 50 gradi, può anche diventare un rischio per la salute: quando un microrganismo raggiunge l’acqua può riprodursi rapidamente.

Non solo: questi oggetti potrebbero agire come una lente d’ingrandimento e concentrare i raggi in un punto dell’abitacolo, provocando persino un incendio. Per un motivo analogo non è bene dimenticare nell’automobile esposta ad alte temperature gli occhiali da vista. Ma non è finita qui.



Bottigliette d’acqua e occhiali da vista e non solo: ecco cos’altro togliere dall’auto

Altri oggetti da evitare di lasciare in auto sono i medicinali: spesso, infatti, le alte temperature non sono affatto indicate per la loro conservazione, e in alcuni casi se esposti al calore possono persino diventare tossici per l’essere umano.

Infine, ironia della sorte, nemmeno la crema solare può essere lasciata in un’auto esposta a temperature elevate: anche essa ha bisogno di maggiore fresco e ombra per essere conservata in modo da mantenere la sua efficacia, senza contare che il contenitore potrebbe esplodere per la pressione esercitata dal calore.