LIDL, punti vendita intasati per l’offerta di luglio al 30% | Dovrai fare a botte per la gelatiera artigianale

Fai spesso la spesa al supermercato Lidl? Allora non devi assolutamente perderti la gelatiera artigianale: è in sconto al 30%.

Certamente, Lidl è una delle catene di discount più popolare in Europa. Anche in Italia è famosissima e ogni giorno migliaia di famiglie vi si recano per fare la spesa, portando a casa prodotti di qualità ma a prezzi molto vantaggiosi. Come tutti i discount, infatti, Lidl è nota per i prezzi bassi, ma questo non significa che i prodotti non siano buoni.

La caratteristica principale dei discount, infatti, consiste nel garantire ai clienti dei buoni prodotti, sia culinari sia di uso comune, ma non firmati da grandi marchi. I grandi marchi spesso collaborano nella realizzazione del prodotto, ma non lo firmano, e si sa che non è tanto la qualità bensì la firma e il brand a garantire il prezzo finale per il consumatore.

Lidl, inoltre, è famosa anche per le offerte che regolarmente mette a disposizione per i suoi clienti. In questo momento è in offerta la gelatiera artigianale: ben il 30% di sconto e anche tu potrai preparare degli ottimi gelati direttamente a casa.

Lidl, la gelatiera in offerta al 30%

L’estate è ormai arrivata e questo significa caldo e vacanze. Quando fa caldo, uno dei desideri più comuni è prendersi un gelato, ma se si è in casa magari non ci sono nel freezer e non si ha voglia o tempo di raggiungere il bar o la gelateria più vicini. Per questo, una soluzione valida è acquistare una gelatiera e preparare i gelati direttamente in casa.

A volte, però, l’acquisto di elettrodomestici di questo tipo è scoraggiato da due fattori: prezzo e complessità nell’utilizzo. Lidl però ha risolto entrambi i problemi, mettendo la sua gelatiera in sconto e aggiungendo ben sei ricette nella confezione. Ecco qualche informazione in più.

Lidl, cosa preparare con la gelatiera artigianale

La gelatiera Lidl ha una capienza massima di 700 ml e un design compatto e accattivante. Ha un sistema di auto-raffreddamento senza compressore e questo la rende molto semplice da usare anche a chi non ha particolare dimestichezza con questo elettrodomestico.

Nella confezione si trovano un recipiente graduato, un porzionatore, una spatola, cinque cucchiaini e ben sei ricette che Lidl ha incluso per ispirare i più golosi, guidandoli passo per passo nella preparazione di gelati e sorbetti.

Ma quanto costa? Di solito questa gelatiera ha un prezzo di 99 euro, ma grazie allo sconto del 30% adesso costa 69! Affrettati, l’offerta non durerà ancora per molto.