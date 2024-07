Nasce Bark Air, la prima compagnia aerea per cani: finalmente un viaggio di lusso per il vostro amico | Unico problema: costa una fucilata

E’ arrivata Bark Air, la nuova compagnia aerea extra lussuosa dedicata esclusivamente al mondo canino: ecco tutti i dettagli.

Ebbene sì, dopo decenni di viaggi aerei dedicati al solo trasporti di esseri umani, ora anche gli amici a quattro zampe potranno finalmente volare in tutta autonomia. Questo grazie a Bark Air, la nuova compagnia aerea di lusso che dà la possibilità ai cani di diventare passeggeri di un volo.

Il primo volo è partito pochi giorni fa ed è stato un successone. Decollato dall’aeroporto Westchester County di New York e atterrando a Van Nuys (VNY), i passeggeri pelosi hanno avuto modo di vivere un’esperienza unica nel loro genere.

I padroni, qualora volessero usufruire di questa occasione, non devono pensare a nulla. In un comunicato si legge infatti che è la compagnia ad occuparsi di tutti gli aeromobili, dell’equipaggio, della manutenzione e delle questioni assicurative.

Bark Air ha inoltre aggiunto che è onorata di essere “la prima esperienza di viaggio aereo al mondo progettata specificamente per i cani prima e per i loro compagni umani poi”. Nel corso del primo volo ai proprietari è stato offerto un pasto pre-partenza mentre i loro cani si preparavano a fare la conoscenza dei loro compagni pelosi di viaggio.

Un viaggio canino indimenticabile

Qualora foste interessati a questa iniziativa, sappiate che prima dell’imbarco, ai cani saranno offerti dei “bocconcini calmanti, cuffie antirumore e giacche calmanti per garantire un volo piacevole e senza stress”, il cui compito è quello di aiutarli ad ambientarsi attraverso la socializzazione e la preparazione della cabina aereo.

Una volta saliti a bordo, sia durante il decollo che l’atterraggio, agli animaletti verrà servita la loro bevanda preferita per garantire che non provino alcun fastidio alle orecchie comunemente causato dai cambiamenti di pressione in cabina.



Il costo per far viaggiare il proprio amico a quattro zampe

Se aveste ancora qualche perplessità in merito, sappiate che il volo inaugurale è stato un successone, registrando il tutto esaurito. Ma ovviamente tutto ciò ha un costo: i primi clienti hanno infatti pagato la bellezza di circa 6 mila euro.

Il primo volo internazionale di Bark Air invece, che partirà da New York e arriverà a Londra ha un costo di circa 8 mila euro. Il primo volo per Parigi invece, decollerà in ottobre e gli interessati dovranno sborsare 8500 euro. Anche se al momento il prezzo può essere abbastanza proibitivo per la maggior parte delle persone, in futuro quest’ultimo potrebbe abbassarsi notevolmente, soprattutto se la domanda per questi voli aumenterà.