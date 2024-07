Frigorifero, mettiti il cuore in pace: ecco perché li fanno per non durare | Ricomprane uno usato di 20 anni fa

Ormai gli elettrodomestici come il frigorifero non durano più come quelli di una volta: ecco le principali motivazioni.

Il frigorifero è indubbiamente uno degli elettrodomestici più diffusi e utilizzati nelle case degli italiani. Del resto, la sua comodità e la sua efficienza lo hanno reso indispensabile. Infatti non si tratta di un dispositivo di cui si può fare tranquillamente a meno, come nel caso dell’asciugatrice o della macchinetta del caffè.

Infatti è uno strumento fondamentale per preservare i vari alimenti. Quando non presenta problemi di alcuna natura, è in grado di ospitare al suo interno moltissimi ingredienti, dalla frutta ai formaggi, fino ad arrivare agli insaccati.

Ovviamente la capienza massima dipende dalle dimensioni del medesimo, ma sta di fatto che ogni singolo frigorifero è almeno in grado di contenere l’equivalente di una spesa settimanale di una famiglia italiana media.

Nel corso degli anni però la vita di questo apparecchio si è notevolmente accorciata. Se in passato quest’ultimo poteva durare anche qualche decennio, ora i modelli considerati “più scarsi” riescono a malapena a raggiungere i 10 anni. Ma quali sono i motivi che hanno spinto le aziende a farli durare meno?

Perché i frigoriferi hanno vita breve?

Gli ultimi modelli di frigoriferi non riescono più a durare decenni come succedeva in passato. Grazie alla loro complessità sempre maggiore, viene richiesta una manutenzione più frequente, ma spesso il costo della riparazione equivale o è addirittura superiore alla cifra che si spenderebbe per un nuovo elettrodomestico. Anche se si desiderasse procedere alla riparazione, non è così facile farlo.

Il cambiamento tecnologico va ad una velocità così rapida che un elemento prodotto da un’azienda ora, nel giro di un paio di anni ne cessa la realizzazione, e spesso viene sostituto con una nuova versione del medesimo componente. Per non parlare del fatto che molte persone non utilizzano nemmeno la maggior parte delle funzionalità del proprio frigorifero. Come se non bastasse, con l’integrazione del digitale, le vare componenti sono più soggette a guasti rispetto ai vecchi modelli analogici e meccanici.

Funzionalità non necessarie

Ci sono anche altre ragioni per il quale il vostro frigorifero smette di funzionare prima del tempo. A peggiorare la situazione infatti sono arrivate le aziende extracomunitarie, come quelle cinesi, che spesso promettono prodotti estremamente economici. Ciò non fa altro che mettere maggiore pressione alle aziende nostrane ed europee per produrre elementi ed apparecchi sempre più economici. Per riuscire nell’intento però si riduce la qualità dei materiali. Non solo, spesso il metallo viene sostituito con la plastica, che ovviamente è più propensa a rompersi.

Quest’ultima però offre dei vantaggi: è facilmente modellabile e la sua leggerezza la porta a costare meno in termini di spedizione. E’ necessario sottolineare però che anche quando viene utilizzato il metallo oggigiorno, la qualità è ridotta rispetto al metallo più pesante presente negli elettrodomestici di 20 o 30 anni fa. Un altro motivo che può diminuire la vita del vostro elettrodomestico riguarda l’introduzione della modalità smart, sempre più presente nei vari apparecchi elettrodomestici sparsi per la casa.

Ciò significa che sono connessi a Internet. Nonostante la sua apparente praticità, aumenta la possibilità che qualcosa si rompa. Si tratta però di una funzione che la maggior parte delle persone non sa nemmeno di avere nel proprio frigorifero. Perciò, qualora foste interessati ad acquistarne uno nuovo, fate a meno di queste frivole funzionalità in quanto ciò potrebbe permettere al vostro caro elettrodomestico di durare molto più a lungo!