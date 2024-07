Come sopravvivere a una vacanza a Ibiza senza rimanerci secco | I trucchi dei veterani del clubbing

L’isola della movida per eccezione: ecco come evitare di farti fregare proprio a Ibiza, parlano gli esperti dell’ambiente.

Siamo in aria vacanziera in Italia e migliaia di italiani si preparano alle vacanze, molte delle quali al mare, la meta favorita nel corso della bella stagione. La Spagna è una delle destinazioni più gettonate, sia per la cultura ma anche per la movida che imperversa soprattutto in alcune isole.

Tra queste la regina della vita notturna è del clubbing è senza dubbio proprio Ibiza, un’isola piena di giovani che hanno voglia di ballare, divertirsi e fare nuove esperienze all’estero.

Anche se si tratta di un viaggio all’insegna della spensieratezza e del divertimento, però, ci sono diverse cose che è utile sapere per sfruttare al meglio le giornate sull’isola e per non beccare delle feste “flop”.

Gli esperti del clubbing hanno avvertito questa esigenza da parte dei viaggiatori e hanno diffuso una serie di consigli per sfruttare al meglio la propria vacanza sull’isola più movimentata del mediterraneo.

Ibiza, le coordinate per una vacanza al massimo

La prima cosa da sapere per chi non sia ancora maggiorenne è che l’età legale per entrare in una discoteca o in una festa in barca a Ibiza è di 18 anni e ti verrà chiesto il documento d’identità all’ingresso o al momento dell’imbarco: dunque se non avete ancora compiuto i 18 anni il consiglio è quello di attendere ancora un po’ per questo viaggio per non vedersi precluso nessun posto.

Inoltre, nel caso in cui abbiate prenotato per agosto, allora dovete considerare che si tratta del periodo in cui l’Isola è più affollata, dunque i prezzi sono tendenzialmente più alti, ma ci sono anche le migliori feste dell’anno.

I club da visitare sull’Isola

L’Isola di Ibiza è così piena di club che ci si può trovare disorientati: ecco perché online è possibile trovare diverse guide e forum relativi proprio ai locali e alle feste migliori, quelli assolutamente da visitare nel corso del vostro soggiorno.

Per quanto riguarda l’alloggio, i luoghi più strategici sono Ibiza Città , San Antonio, Playa d’en Bossa e Santa Eulalia; mentre i biglietti per le discoteche e per le feste possono essere acquistati anche online assicurandovi che si tratti di rivenditori ufficiali. A Ibiza il dress code non è importante: se hai il biglietto, allora entrerai senza dubbio. Nel caso in cui tu voglia entrare nella parte “Vip”, però, allora dovrai vestirti in modo adeguato.