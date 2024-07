Autostrade, perché andare veloci non aiuta a guadagnare tempo ma fa solo perdere denaro | Lo spiega il matematico

La scienza ha parlato: andare veloci in autostrada può portare ad un doppio svantaggio in termini di tempo e soldi risparmiati.

Con l’arrivo della stagione estiva molti di noi non vedono di staccare la spina e andare in vacanza, magari verso una delle proprie destinazioni da sogno. Mentre però alcuni viaggiatori sono costretti a scegliere l’aereo come mezzo di trasporto, molti altri possono optare per la macchina, considerata ancora il mezzo preferito di milioni di italiani.

Questo significa che in queste settimane le autostrade dello stivale pullula di gente desiderosa di raggiungere la propria meta turistica. Come sappiamo, questa tipologia di strada ci spinge a raggiungere una velocità più alta rispetto a quella prevista sulle classiche strade cittadine, e magari, a causa anche di altri fattori, tra i quali l’impazienza, siamo propensi ad incrementarla ancora di più.

Ciò ovviamente è altamente rischioso, ma non solo. Secondo la scienza infatti un aumento della velocità non ci fa guadagnare tempo durante il viaggio, anzi, si spreca anche più denaro del dovuto e visti i rincari dell’ultimo periodo, non è proprio il caso di farlo.

La velocità da seguire in autostrada per risparmiare soldi e tempo

Secondo un professore di matematica non si dovrebbe superare il limite di velocità di 20 km in quanto si spenderebbe molti di più in carburante e al tempo stesso si guadagnerebbero solo alcuni minuti. Molti italiani però tendono a viaggiare una velocità superiore al limite di velocità soprattutto perché credono che così facendo riescano a raggiungere molto prima la propria destinazione.

Una concezione davvero lontana dalla realtà. Oltre che ad essere una pratica rischiosa ed illegale, in realtà non è così vantaggiosa come sembra, né in termini di tempo né in termini di denaro. Il professore in questione ha preso come esempio la velocità di 140 km/h per farci comprendere meglio il tempo attuale che si risparmia.

Quanto tempo prima si arriva a destinazione superando il limite di velocità?

Il professore ha condiviso i suoi pensieri in materia sul suo profilo TikTok affermando che mentre l’aumento della velocità da 60 km/h a 120 km/h dimezza il tempo di viaggio, un ulteriore aumento a 140 km/h offre solo un piccolo risparmio di tempo. Questo perché la relazione tra velocità e tempo non è lineare, e il conducente guadagna solo 4,3 secondi per chilometro se viaggia a 140 km/h invece che a 120 km/h.

Se si prende come esempio un viaggio di 500 km, guidare a 140 km/h farebbe risparmiare solo 35 minuti rispetto ad una velocità di 120 km/h. Come se non bastasse, a ciò va aggiunto l’aumento del consumo di carburante, che può anche superare i due litri. Gli esperti dunque suggeriscono di mantenere una velocità di 110 km/h come compromesso ideale tra tempo e consumo.