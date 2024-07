Il tuo smartphone ha una funzione segreta per evitare il mal d’auto | Attivala subito, addio nausea e vomito

Soffri di mal d’auto ma non riesci a staccare lo sguardo dal suo cellulare? Allora vi consigliamo di attivare questa opzione semi-sconosciuta.

Lo smartphone ormai è onnipresente nella nostra vita. E’ sempre con noi, soprattutto quando usciamo di casa. Oltre ad usarlo perlopiù per comunicare con i nostri amici o famigliari, ognuno lo utilizza per uno scopo differente, che esso sia lo svago, l’intrattenimento o l’apprendimento.

Dato che non possiamo più farne a meno, c’è chi lo porta anche in macchina. E’ necessario sottolineare comunque che il suo utilizzo quando si è alla guida è altamente vietato. Ma per coloro che si ritrovano passeggeri, tale dispositivo rappresenta un modo per non annoiarsi e trascorrere il tempo magari giocando o leggendo.

Molte persone però, dopo aver passato diverso tempo davanti allo schermo, si ritrovano con un terribile mal d’auto. Una condizione più comune di ciò che si pensa. E spesso prendere dei farmaci appositi potrebbe non essere così efficace come si pensa. Per chi desidera una soluzione naturale e indolore, c’è un’opzione che si può attivare sul proprio cellulare che vi eviterà di ritrovarvi con delle orribili vertigini.

Una funzione contro il mal d’auto

La cinetosi, o più semplicemente chiamato il mal d’auto, è una condizione che affligge milioni di persone, ma sicuramente la sua gravità si intensifica ogniqualvolta ci si trova di fronte allo schermo di uno smartphone. Infatti la discrepanza tra ciò che vedono i nostri occhi (che sembrano fermi) e ciò che percepisce il nostro orecchio interno (che si sta muovendo) causa una dissonanza sensoriale che porta a nausea, disagio e persino emicrania.

Per combattere questo problema, Apple ha annunciato l’aggiunta di una nuova funzione che sarà presente nel prossimo aggiornamento software iOS 18, disponibile per la maggior parte degli utenti di iPhone a partire dal prossimo settembre. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste questo aggiornamento.

Un aggiornamento per evitare per sempre il mal d’auto

La funzione è chiamata “Indicatori di movimento del veicolo” e utilizza i sensori dell’iPhone per rilevare quando l’utente si muove all’interno di un’auto. Una volta attivato, il sistema visualizza sullo schermo una serie di punti bianchi che si muovono nella direzione opposta al movimento del veicolo.

In questo modo si crea un riferimento visivo che aiuta il cervello a conciliare le informazioni ricevute dagli occhi e dall’orecchio interno, riducendo in modo significativo la sensazione di mal d’auto. La proposta di Apple dunque ha tutto il potenziale per diventare una soluzione efficace per moltissimi utenti. Per non parlare della semplicità della funzione, che la rende accessibile a tutti.