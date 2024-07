Zampirone fai da te: il trucco della carta igienica che terrà lontane le zanzare | Ci metti 1 minuto e non costa nulla

Non avete uno zampirone a portata di mano? Nessun problema, c’è una soluzione naturale in grado di allontanare in modo efficace le zanzare.

Con l’arrivo dell’estate si ripresenta nuovamente il problema delle zanzare, che negli ultimi anni sembrano essere diventate sempre più agguerrite. Questo ovviamente gioca a discapito di tutti coloro che desiderano trascorrere le serate all’aperto, magari davanti ad una gustosa bibita ghiacciata in compagnia di amici e/o famigliari.

Finora molti sono ricorsi al classico spray antizanzara, che in qualche modo dovrebbe allontanare questi fastidiosi insetti. Questo effetto però ha una vita alquanto limitata, per non parlare del fatto che lascia sulla pelle quella sgradevole sensazione appiccicosa. Perciò se si tratta di rimanere fuori casa per diverse ore, magari semplicemente nel proprio giardino, si preferisce optare per lo zampirone.

Per coloro che non lo hanno mai utilizzato o non ne hanno mai sentito parlare, si tratta di un incenso avente una forma a spirale che brucia molto lentamente sprigionando al tempo stesso un fumo repellente per le zanzare e altri insetti. Ma se non lo avete a portata di mano o semplicemente avete voglia di dormire sogni tranquilli senza la preoccupazione di ritrovarsi la mattina piena di punture, vi presentiamo un trucchetto casalingo super efficace ed economico.

La soluzione naturale antizanzare

Esiste un trucchetto casalingo ideale per tenere lontane le zanzare. Non avrete bisogno di acquistare prodotti particolari e soprattutto costosi. Infatti tutto ciò che vi servirà potrete trovarlo sicuramente nella vostra dispensa.

Come accennato in precedenza, è un metodo che potete utilizzare tranquillamente anche in casa, perché come ben sappiamo, nonostante tutte le precauzioni del caso, che includono le zanzariere, qualche insetto riesce comunque ad intrufolarsi. Prima di iniziare è necessario proccurarsi tutto il necessario: un pezzo di carta igienica impregnato di oli essenziali come la citronella, del dentifricio, una bottiglia di vetro e un accendino.

Come utilizzare la carta igienica per allontanare le zanzare

Cominciate arrotolando il pezzo di carta igienica e formando un lungo rotolo uniforme. Fate in modo che metà si trovi all’interno della bottiglia di vetro e l’altra metà fuori. Ma prima di inserire la carta all’interno della bottiglie cospargetelo con del dentifricio lungo tutta la lunghezza.

Non vi resta che accendere la punta del rotolo con un accendino o un fiammifero del rotolo per poi spegnerla rapidamente. In questo modo si genererà un fumo repellente, in grado quindi di respingere le zanzare e gli altri insetti volanti. Questo metodo rappresenta un’alternativa efficace a tutte le altre soluzioni più tradizionali, soprattutto di notte.