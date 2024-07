Nuovo bonus 200€ per elettrodomestici green | Rifatti il frigo che ti ciuccia da solo il 20% della bolletta

Il governo sta pensando di introdurre un nuovo bonus di 200 euro per chi vuole acquistare un frigorifero o una lavatrice nuovi o in generale un elettrodomestico ecologico. Ecco in cosa consisterebbe e quali sarebbero i requisiti di accesso.

Nel corso dell’ultimo anno, il governo Meloni ha inserito tantissimi bonus economici per comprare elettrodomestici nuovi e più ecologici, che quindi non solo consumano meno sulla bolletta, ma anche impattano meno a livello ambientale. Sono stati emessi non solo bonus per rifare l’arredamento di casa in ottica green, ma anche per ristrutturarla (sempre per migliorarla da un punto di vista sostenibile).

Così, sono stati introdotti bonus e superbonus che prevedono grandi riduzioni e rimborsi per chi decide di intraprendere lavori di ristrutturazione a fini ambientali e per chi decide di comprare elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, forni, ma anche mobili, sempre con lo stesso scopo.

Di recente, però, è stato reso noto che lo Stato starebbe pensando di aggiungere ulteriori agevolazioni a chi sceglie di comprare un frigorifero o una lavatrice o un altro apparecchio. Si tratta di un bonus di 200 euro: ecco chi può usarlo e cosa comprenderebbe.

Bonus di 200 euro per frigoriferi e lavatrici

Gli elettrodomestici possono diventare molto costosi, non solo al momento effettivo dell’acquisto, ma anche sul lungo periodo, perché possono portare a costi di manutenzione e di bolletta molto alti. Per questo, il governo sta cercando di muoversi verso soluzioni più sostenibili a livello ambientale.

Al momento non c’è nulla di certo, ma sembra che in questi giorni si stia valutando un nuovo bonus elettrodomestici per acquistare elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La proposta comprenderebbe anche il riciclo dei vecchi apparecchi.

Bonus elettrodomestici, 200 euro di sconto: i requisiti

Questo bonus elettrodomestici dovrebbe comprendere un rimborso di circa 30% per chi acquista elettrodomestici green tra il 2023 e il 2025. Conoscendo i costi di questi oggetti, si stima un rimborso di circa 200 euro al massimo per ciascun apparecchio.

Si sta pensando di introdurre anche un requisito economico per chi vuole questa agevolazione: un ISEE pari o inferiore a 25.000 euro all’anno dovrebbe far ottenere uno sconto di 200 euro, un ISEE superiore a 25.000 uno sconto di 100 euro.

Questo bonus per il momento non è ancora ufficiale, ma la commissione Attività produttive della Camera lo sta valutando proprio in questi ultimi giorni. Se dovesse essere approvato, gli italiani sarebbero più incentivati a comprare elettrodomestici non solo più ecologici, ma anche che consumano meno sulla bolletta, garantendo un enorme risparmio a fine anno sui costi dell’elettricità.