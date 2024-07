Da questo semplice segno del vostro partner potrete sapere se avrete una relazione duratura

Per le nuove generazioni solamente un segnale specifico sancisce la serietà e l’ufficialità di una relazione: ecco di cosa si tratta.

Sono passati i tempi in cui l’ufficializzazione di una relazione avveniva con l’incontro dei genitori del proprio partner o più recentemente con l’aggiornamento del proprio status sulle varie piattaforme social. Ora c’è un’altra azione che permette di capire, soprattutto tra le generazioni più giovani, se la relazione che stanno intraprendendo è o meno seria.

Si tratta di un gesto semplice ma sufficiente per capire se si vede un futuro a lungo termine con il proprio interesse amoroso. A quanto pare negli ultimi anni, complice la digitalizzazione che ha pervaso le nostre vite quotidiane, una storia non si può identificare tale se non si salva il numero nel telefono.

Fino ad allora, molti single preferiscono lasciare il numero della persona alla quale sono interessati in anonimo. Secondo questi ultimi, solo una volta inseriti il nome e il numero della persona in questione nel proprio telefono, allora si ufficializza la relazione.

E’ un problema di… numero

Secondo i giovani che stanno cercando la propria anima gemella, è sempre meglio aspettare prima di aggiungere il numero della persona con cui si esce per il rischio che dopo poco la storia possa finire. Sembra infatti che questa azione porti quasi sfortuna, perché proprio quando si decide di salvare sul telefono il numero dell’altra persona, si finisce, per un motivo o l’altro, per terminare il rapporto.

Per alcune donne inoltre la decisione di lasciare il numero del partner in anonimo impedisce loro di essere fin troppo emotivamente legate a quest’ultimo che potrebbe non esserselo nemmeno meritato. E’ successo però che proprio questa decisione abbia portato la fine della frequentazione in quanto l’altra persona si è offesa non sentendosi presa in considerazione nel modo in cui avrebbe voluto.

Le motivazioni

A discutere dell’argomento ci hanno pensato anche gli esperti, come Benny Lichtenwalner, coach specializzato in incontri amorosi. Quest’ultimo ha spiegato che gli uomini sono più propensi a sapere se sono seriamente interessati a una persona già all’inizio della relazione, e per questa ragione sono più propensi a salvare il numero della loro cotta molto prima.

Gli uomini, invece, restano nel purgatorio digitale per molto più tempo e devono guadagnarsi il tanto ambito salvataggio del contatto sul telefono di una donna. A volte, nel limbo, gli viene assegnato solo un soprannome prima di essere salvato con il suo vero nome. Secondo l’esperto, le donne devono “apprezzarlo perché il suo vero nome venga inserito“.