Bidet in Italia obbligatorio per legge: se vai a farti un giro all’estero non lo usa nessuno, perché?

Ti sei mai chiesto come mai il bidet non si trova quasi mai fuori dall’Italia? Da noi è addirittura obbligatorio per legge, ma all’estero non è così.

Una delle mancanze di cui gli italiani si lamentano più spesso quando viaggiano all’estero è quella del bidet. Nel nostro Paese, infatti, avere un bidet in casa non è solo una scelta, ma è addirittura obbligatorio per legge. Un bagno che non ne dispone, oltre che essere scomodo, è anche illegale.

Il bidet è un sanitario di grandissima utilità, senza dubbio, ma sicuramente ti sarai accorto che fuori dall’Italia è molto raro trovarlo. I bidet, infatti, non ci sono quasi mai negli altri Paesi, dove a volte sono sostituiti con specie di “integrazioni” al water, che hanno lo stesso compito del bidet.

Nonostante ciò, va ricordato che, per quanto sia popolarissimo in Italia, il bidet non è nato qua. Il bidet, infatti, è stato inventato in Francia alcuni secoli fa, ma oggi in questo Paese non esiste praticamente più, nonostante un tempo non fosse poi così raro. Ecco tutta la spiegazione.

Bidet, le origini francesi

Il bidet fu inventato in Francia nel Medioevo (sebbene anche gli antichi Romani avessero un prototipo simile) e il suo uso si diffuse tra il 1600 e il 1700. All’epoca in Italia non esisteva, ma arrivò nel nostro Paese soprattutto dopo la fine della Seconda guerra mondiale e da allora è diventato un apparecchio sanitario obbligatorio in tutte le case italiane. Contemporaneamente, invece, in Francia ha perso popolarità.

“Bidet” è un termine francese che letteralmente significa “pony” o “cavallino”, in riferimento al fatto che in passato si trattava di una semplice bacinella piena d’acqua sostenuta su un piedistallo con quattro gambe e le persone per utilizzarlo dovevano mettersi a cavalcioni.

Il primo modello di cui conosciamo l’esistenza con certezza risale al 1726 e si trovava nella casa di Madame De Prie, amante di Luigi Enrico di Borbone Condé, ministro all’epoca di Luigi XV.

Bidet, perché non è usato in Francia

Il bidet non si diffuse facilmente perché secoli fa c’era una forte disinformazione sull’igiene intima. Si credeva che lavarsi subito dopo un rapporto avesse proprietà contraccettive e quindi le donne che desideravano una gravidanza non lo usavano, mentre invece lo usavano le prostitute che lavoravano nei bordelli. Questa sua posizione, però, lo accumunò a una cattiva fama.

Dopo la Seconda guerra mondiale, il bidet è stato “esportato” anche fuori dalla Francia, soprattutto in Italia, ma anche in Spagna e in Portogallo. Dal 1975 in Italia e in Portogallo è addirittura obbligatorio averlo in casa. In Francia, paradossalmente, si è un po’ perso, per risparmiare spazio e denaro.