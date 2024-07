Non utilizzare più il programma rapido della lavatrice | C’è almeno un ottimo motivo per farlo

Se tieni alla tua lavatrice e sei soddisfatto dell’elettrodomestico allora non utilizzare così spesso il programma rapido.

Negli ultimi tempi si è molto diffusa la consuetudine di utilizzare frequentemente il programma più rapido della lavatrice per vari motivi: il primo risiede nel risparmio in bolletta che otteniamo così facendo, il secondo nella rapidità legata al tempo disponibile che abbiamo per stendere e riporre i panni.

Nonostante possa sembrare una soluzione ideale da mettere in atto abitualmente, i produttori di lavatrici avvertono che potrebbe portare a delle funeste conseguenze per il nostro elettrodomestico.

Infatti, ormai, è impossibile pensare di vivere senza una lavatrice, il lavaggio dei panni a mano appartiene a una quotidianità che non esiste più, anzi, al momento si cercano di integrare in casa il numero più alto possibile di elettrodomestici: ultimamente in sempre più case stanno comparendo asciugatrici e robottini aspirapolvere.

Ecco quali sono gli svantaggi dell’utilizzo del ciclo di lavaggio breve: a lungo andare influisce persino sul corretto funzionamento della lavatrice stessa, ma non solo, alcuni danni sono a breve termine.

Ciclo rapido, il lato oscuro di questo programma

I cicli rapidi generalmente utilizzano e prevedono anche l’uso di acqua a una bassa temperatura, pertanto non è ideale per i capi che presentano macchie evidenti e soprattutto ostinate.

Inoltre, il detersivo potrebbe non dissolversi completamente e causare qualche irritazione, e questo tipo di programmi della lavatrice non sono efficaci nel disinfettare articoli come articoli per bambini, asciugamani o lenzuola. Non solo: i tessuti possono essere danneggiati così come, a lungo termine, la lavatrice potrebbe vedersi ridotto il proprio ciclo vitale.

Ciclo di lavaggio rapido: quando utilizzarlo

Ma, allora, quando è bene utilizzare il lavaggio rapido della lavatrice? Innanzitutto è ideale per lavare quei capi che non sono visibilmente o ostinatamente sporchi, e che dunque hanno bisogno di una “rinfrescata”.

Inoltre è ottimale per quei capi, specie se nuovi, che tendono a perdere colore: con il lavaggio rapido e quindi a basse temperature senza dubbio ne perderanno meno e si preserveranno proprio come il primo giorno. Se vuoi risparmiare sulla bolletta, comunque, l’Arera, autorità in campo energetico, stabilisce alcune fasce orarie in cui utilizzare gli elettrodomestici costa in media di meno, ad esempio di notte o durante il weekend. In questo modo potrai utilizzare qualunque lavaggio senza timore di ritrovarti a dover pagare una spesa stellare in bolletta.