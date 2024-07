Porno vietato a tutti partire dal prossimo autunno: ci sarà bisogno di una patente digitale | Cambia tutto

Tra poco verranno implementate delle restrizioni riguardanti l’accesso a contenuti a luci rosse: ecco tutte le novità.

Nel giro di pochi mesi si dovrà essere in possesso di un portafoglio digitale per visionare materiale pornografico. Quest’ultimo dovrebbe entrare in funzione alla fine dell’estate in Spagna, ma secondo alcune indiscrezioni, arriverà presto nel resto dei paesi dell’Unione Europea, inclusa l’Italia.

Milioni di persone ogni anno accedono a delle piattaforme a luci rosse, quindi questo nuovo sistema andrà ad influire sulle abitudini di moltissimi persone. L’introduzione del portafoglio digitale ha l’obiettivo principale di proteggere i minori impedendo loro di accedere al materiale pornografico.

Al momento infatti non ci sono limitazioni efficaci che impediscono a questi ultimi di entrare nei siti in questione. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa si intende con portafoglio digitale e come funziona esattamente?

Come funziona il portafoglio digitale

L’introduzione del portafoglio digitale non permetterà più di visionare alcun contenuto pornografico in forma anonima. Sarà infatti necessario identificarsi per accedere alle varie piattaforme: verranno memorizzati una serie di dati personali, tra cui l’età, il censimento, la presenza o meno di reati sessuali e i titoli di studio.

Il governo spagnolo ha affermato di aver preso questa decisione per proteggere i minori, tra i quali la pornografia è diventato un problema dilagante. Basti pensare che 7 minori su 10 consumano materiale di questa natura e iniziano tra i 9 e gli 11 anni. Secondo quanto dichiarato dallo stesso governo, ciò può provocare in loro un “disturbo sessuale distorto”.

Novità

Attualmente le piattaforme pornografiche chiedono se si è maggiorenni per accedervi, ma basta rispondere in modo affermativo per entrare. Dal prossimo autunno però si dovrà dimostrare effettivamente di avere più di 18 anni. Bisognerà scaricare un’applicazione mobile, che includerà una funzione per verificare la maggiore età. È l’utente che dovrà poi richiedere queste credenziali quando ne ha bisogno. Per farlo, l’app chiederà un’identificazione, che può avvenire tramite la carta d’identità elettronica, un certificato digitale o altri sistemi di simile entità. Il sistema non fa altro che controllare che siate maggiorenni consultando i dati del documento che avete fornito e genera una chiave privata che rimane sul vostro cellulare e diverse altre che andranno a rotazione.

Quando l’utente vuole entrare in una piattaforma pornografica, vedrà un codice QR che dovrà scansionare con il proprio cellulare, utilizzando il portafoglio digitale, per mostrare le proprie credenziali. Per evitare di essere tracciati, è stato ideato un complesso sistema di credenziali che scadono dopo un mese. Quindi, se siete consumatori abituali, dovrete rinnovarle mensilmente. E’ necessario però sottolineare che non si tratta di un sistema perfetto. Al momento infatti quest’ultimo è applicabile solo sui siti che hanno sede nel paese di riferimento, e in questo caso si tratta della Spagna. Il governo però spera che il sistema potrà in futuro essere implementato su tutti gli altri siti di natura pornografica. In ogni caso presto sarà un sistema comune a tutta l’Unione Europea.