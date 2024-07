Piloerezione, la scienza dei brividi racchiusa nei meandri del nostro cervello: ecco perché ci viene la ‘pelle d’oca’

Vi siete mai chiesti perché siamo soggetti alla piloerezione, ovvero l’erezione dei peli? Il motivo è più semplice di ciò che si pensa.

Quando si parla di piloerezione si fa riferimento all’azione che fa letteralmente rizzare i peli del nostro corpo. E come ben sappiamo non avviene solamente quando abbiamo freddo, bensì anche quando proviamo un senso di eccitazione o spavento.

Ma vi siete mai chiesti perché ci viene la cosiddetta pelle d’oca? Si tratta di un riflesso di natura fisiologica che prende per l’appunto il nome di piloerezione e che attraversa tutto il nostro corpo presentando della cause ben precise.

Il suddetto riflesso non fa altro che contrarre i muscoli che si trovano alla base di ogni pelo, provocando l’innalzamento di questi ultimi. Secondo alcuni esperti, tra cui lo psicologo e zoologo George A. Bubenik dell’Università di Guelph, la pelle d’oca sarebbe stata ereditata dai nostri antenati come reazione a situazioni che provocano emozioni estreme.

La nascita della pelle d’oca

L’adrenalina, secondo quanto dichiarato dai ricercatori, sarebbe il responsabile della piloerezione. Si tratta di un ormone che viene prodotto da due piccole ghiandole situate sopra i reni quando ci troviamo di fronte a una situazione di stress.

Oltre a provocare la pelle d’oca, l’adrenalina è associata anche ad un’accelerazione della frequenza cardiaca o a un aumento della pressione sanguigna, così come a tremori del corpo o alle mani sudate. Ma vediamo nel dettaglio in quali situazioni siamo più inclini a ritrovarci con i nostri peli letteralmente rizzati.

Le cause dei brividi

Come accennato in precedenza, sono diverse le cause che ci provocano i brividi cominciando da una condizioni di salute come la febbre. Questi ultimi non sono altro che una reazione involontaria del corpo che ha l’obiettivo di mantenere la temperatura. Attenzione però, perché se i brividi si traducono in tremori, possiamo trovarci in presenza di condizioni più gravi come un’infezione. Anche la paura ci causa la piloerezione. Ma non siamo gli unici ad avere questa reazione. Infatti anche gli animali agiscono allo stesso modo. Tra questi troviamo i gatti e i ricci, che se impauriti, rizzano i peli come meccanismo di difesa.

Infatti i brividi sono comunemente noti come pelle d’oca, in riferimento a ciò che fanno quando alzano le piume per apparire più feroci ai possibili predatori. Ancora una volta, si tratta di una reazione involontaria e che non possiamo dunque controllare. I brividi avvengono anche quando proviamo emozioni, magari ascoltando una canzone o incontrando una persona che ci piace. Questa volta però non si tratta di una reazione fisica, bensì psicologica. E’ una connessione incontrollabile tra mente e corpo che riflette emozioni intense che possono andare dal terrore alla passione o al desiderio.