Bagaglio da stiva, stacca subito quell’etichetta: non stupirti se poi la tua valigia finisce in un altro aeroporto

C’è una recente abitudine che molti viaggiatori hanno assunto che potrebbe non far arrivare la valigia a destinazione.

L’ultima cosa che vogliamo fare una volta in aeroporto è rimanerci più tempo del necessario. Non c’è alcun dubbio infatti che quest’ultimo sia uno dei luoghi più caotici e stressanti per una serie di differenti motivi. C’è magari chi ha paura di volare, c’è invece chi è impaziente e arriva ore prima della partenza del proprio volo.

Insomma, chi più ne ha più ne metta. Però una cosa è certa: nessuno desidera perdere il proprio bagaglio, soprattutto se è quello da stiva. Anche se facciamo di tutto pur di farlo arrivare a destinazione, c’è un abitudine che sta prendendo piede che potrebbe mettere a repentaglio i vostri oggetti personali.

Quando si tratta di ritirare il proprio bagaglio dal nastro trasportare, ogni singolo passeggero aspetta pazientemente il suo sperando che prima o poi faccia la sua apparizione. Non sempre però questo accade e la colpa potrebbe essere proprio la vostra.

L’errore da non commettere mai quando si viaggia in aereo con un bagaglio da stiva

Alcuni viaggiatori, soprattutto quelli abituali, tendono a rinunciare a qualsiasi bagaglio da stiva. Ma molti altri non possono farne a meno, soprattutto se si imbarcano in un lungo viaggio. Il problema è che sempre più persone incluse in questa seconda categoria tendono a commettere un gravissimo errore: contrassegnare la propria valigia da stiva con un nastro o un oggetto simile in modo che possa essere subito identificata una volta che quest’ultima raggiunge il nastro trasportatore.

I viaggiatori hanno infatti sviluppato l’abitudine di attaccare un nastro colorato, un’etichetta o altri accessori per distinguere la propria valigia dalle centinaia di bagagli in rotazione. Ma è proprio questa azione che potrebbe far ritardare l’arrivo del proprio bagaglio.

C’è il rischio di perdere il proprio bagaglio

Se un passeggero decide di legare un nastro o un oggetto simile alla propria valigia si possono creare problemi con la scansione della stessa nella sala bagagli. Anche se può essere un buon modo per individuare facilmente la propria valigia, in realtà attira anche l’attenzione degli scanner aeroportuali.

Se quest’ultima infatti non può essere scansionata automaticamente, il processo deve avvenire manualmente, e ciò richiede ovviamente del tempo, il che potrebbe significare che la valigia ha la possibilità di non arrivare a destinazione. Quindi si consiglia di spedirla senza aggiungere alcun tipo di oggetto identificativo. Cos’ facendo si avrà più probabilità di trovarla una volta atterrati.