Supermercato, la trappola del carrello con le maniglie: il nuovo trucco per spingerti a comprare il 25% in più

La struttura del carrello può determinare il costo della vostra spesa settimanale: ecco cosa dice l’ultimo studio a riguardo.

Con i forti rincari di beni e servizi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, quando si tratta di beni essenziali come il cibo, facciamo di tutto pur di risparmiare. Infatti molti di noi si limitano a prendere lo stresso necessario, altri cercando di acquistare principalmente prodotti in offerta.

Insomma ogni strategia è buona per riuscire a spendere meno, un obiettivo però che non sempre si è in grado di raggiungere. Le vicende a livello mondiale avvenute negli ultimi anni non hanno di certo aiutato la situazione. Ma secondo l’ultimo studio non sono solo questi fattori esterni a determinare il costo della nostra spesa.

Sembra infatti che la colpa sia del supermercato dove ci rechiamo, e in particolar modo del carrello che utilizziamo. Infatti in base alla sua forma la nostra spesa si può rivelare più o meno costosa. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa ci spinge a sborsare più soldi durante il classico viaggio settimanale al supermercato.

Occhio al carrello: è colpa sua se la spesa costa di più

C’è un trucchetto che poche persone ancora conoscono ma che un numero sempre maggiore di supermercati ha cominciato ad utilizzare in quanto spingono i consumatori a spendere di più per i gli acquisti. Come sappiamo fare la spesa ormai è diventata una sfida, a causa soprattutto dell’aumento dei prezzi che rende i viaggi al supermercato una vera e propria odissea.

E ora, a complicare le cose è arrivato anche il trucco del carrello, che vi spinge a spendere più soldi di quelli che avete preventivato. A confermalo è una recente ricerca condotta, che ha rivelato cosa si nasconde dietro ai diversi carrelli della spesa.

La ricerca

Lo studio, condotto dagli esperti della Bayes Business School della City University di Londra, ha rivelato che la scelta di un certo tipo di carrello ci fa spendere fino al 25% in più. Ma per quale motivo? A quant pare questo incremento nella spesa ha a che fare con la conformazione del carrello. Sembra che la sostituzione della barra orizzontale dei tradizionali carrelli con maniglie laterali incrementi le vendite.

Dopo aver esaminato i risultati della ricerca, gli esperti sono giunti alla conclusione che i carrelli tradizionali fanno sì che il cliente usi i tricipiti per spingere i prodotti, invece di prenderli o tirarli verso di sé, mentre le maniglie laterali faranno sì che il bicipite sia il muscolo incaricato di prendere i prodotti. Di conseguenze il consumatore tende ad inserire più cose nel carrello. Nei test condotti durante lo studio, i clienti con carrelli normali hanno raggiunto una spesa di circa 26 euro, mentre quelli che hanno utilizzato carrelli con queste maniglie hanno speso in totale 8,25 euro in più.