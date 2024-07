Perché la morte di un amico a 4 zampe fa più male della perdita di un nostro caro | Un dolore mai provato, non se ne va più

Perdere il proprio animale da compagnia può essere un colpo più duro di quanto potessimo pensare: ecco come affrontarlo.

Da quando decidiamo di comprare o adottare un animaletto, siamo, in fondo, coscienti che nel migliore dei casi perderà la vita prima di noi: si tratta, dunque, di un dispiacere in un certo senso “previsto”, che, però, quando arriva, fa sempre molto male.

In alcuni casi, quando il rapporto è stretto e simbiotico, la perdita di un animale da compagnia è paragonabile a quello di una persona cara in quanto genera nel soggetto in lutto le medesime sensazioni ed emozioni.

Il senso di mancanza, di ineluttabilità e incredulità e assenza sono tutte emozioni e sensazioni che accompagnano il lutto anche nel caso in cui a morire sia un animale domestico.

Una ricercatrice in tal senso ha spiegato tutti i motivi che portano l’umanità a sentirsi in questo modo studiando a fondo il legame tra persona e animale: ecco cosa ha affermato.

Perdere un animale da compagnia: la ricerca

A parlare di questa eventualità è Jennifr Golbeck, ricercatrice esperta del campo, che ha affermato: “La maggior parte delle persone pensa ai propri animali domestici come a membri della famiglia… A volte, considerano i loro rapporti con i loro cani più stretti dei loro rapporti con la maggior parte dei membri della famiglia. In realtà è un rapporto molto profondo e quando li perdiamo, i nostri bisogni psicologici sono di soffrire per loro nello stesso modo in cui soffriremmo per qualsiasi relazione che sia così profonda”, ha detto.

Per chi non ha un animale o non ama particolarmente gli animali, questo può sembrare assurdo e spesso si fa fatica a comprendere il paragone con la perdita di una persona cara: eppure, ci vuole grande empatia quando un nostro amico sta vivendo un lutto seppure è lontano dal nostro sistema di valori.

Le emozioni di quando si perde il proprio cane o gatto

Al sentimento di grane tristezza e mancanza, spesso, nel caso degli animali domestici si avverte anche un certo senso di colpa, una emozione che sembra rendere tutto peggiore.

Infatti quando adottiamo un animale prendiamo una responsabilità fondamentale che riguarda noi e la nostra sfera casalinga e familiare: quando gli animali vengono a mancare si ha spesso la sensazione di non aver fatto abbastanza e si va a rimuginare su tutti gli aspetti che potremmo non aver capito, dato che si tratta di creature che sfortunatamente non parlano.