Un letto, due coperte: il trucco scandinavo per dormire meglio funziona davvero? Ecco i risultati di vari test

A nord ne sanno molto più di noi sui migliori metodi per resistere al freddo: ecco perché il letto alla scandinava funziona.

Che sia stato il clima più rigido a ispirarli, oppure che la tradizione provenga da altri aspetti di tipo sociale, ciò che è certo è che è arrivato il momento di provare il modo di fare il letto alla scandinava.

Alcuni lo chiamano “alla tedesca”: senza dubbio si tratta di un metodo che proviene, appunto, dal nord Europa, in cui non vengono utilizzate coperte o piumini matrimoniali, bensì sul letto a due piazze sono utilizzate ben due coperte.

Se vi è mai capitato di visitare questi luoghi meravigliosi, allora vi sarete ritrovati a dover dormire in un letto accomodato proprio in questa maniera, di certo trovandovi più che bene.

Sono molti, infatti, i vantaggi di questa soluzione che vanno da una migliore protezione dal freddo a minore fatica nell’atto di rifare il proprio letto matrimoniale: eccone i motivi.

Due piazze, due coperte: logico

Il solo lato negativo dell’avere due coperte in un letto matrimoniale potrebbe risiedere nel fatto che siamo abituati a stringere il nostro partner “pigiama contro pigiama” sotto il piumone a due piazza, specialmente in inverno, mentre, in questo modo, tra noi ci sarebbe sempre la coperta dell’uno e dell’altro a dividerci.

In ogni caso si può ovviare facilmente a questa eventualità mettendo le coperte magari in orizzontale e una sopra l’altra se sentiamo la necessità del contatto: per il resto, infatti, la soluzione nordica delle due coperte ha moltissimi vantaggi.

I vantaggi della soluzione dell’estremo nord

La prima cosa da dire, ovviamente, è che non ci saranno mai più zuffe per la coperta: nessuno tirerà quella dell’altro in quanto ce ne è una per ciascuno e non si rischia di doversela litigare nel corso della nottata.

Di conseguenza ci si riuscirebbe a coprire meglio in tutto il nostro corpo, senza avere entrate di aria fredda all’interno della coperta, cosa che accade con un solo piumone. In ultimo, ma non per importanza, c’è il vantaggio di poter rifare il letto in modo molto semplice e soprattutto veloce, senza perdere tempo a infilare angoli vari sotto l’enorme materasso a due piazze. Anche se non siete convinti non resta che provare e poi decidere se rimanere con il letto all’italiana o switchare con quello alla moda scandinava.