Effetto rossetto: ecco come funziona uno degli indici economici più curiosi a questo mondo | Più l’economia va a rotoli e più se ne vendono

Avete mai sentito parlare dell’effetto rossetto? Gli economisti si basato anche su questo per prevedere la prossima crisi economica.

Il rossetto è indubbiamente uno dei prodotti beauty più desiderati e utilizzati dalle donne. A prescindere dalla tonalità (e come sappiamo ce ne sono moltissime sul mercato) è sempre in grado di donare quel tocco di glamour in più su qualsiasi look. Insomma, come non amarlo?

Questa volta però vogliamo parlarvene in termini economici introducendovi ciò che è stato soprannominato l’effetto rossetto. Molti di voi non ne avranno mai sentito parlare ma si tratta di un dato che viene spesso preso in considerazione quando si ha a che fare con un profonda crisi finanziaria.

E’ un fenomeno a dir poco affascinante, ma a questo punto vi chiederete come mai un prodotto di bellezza come il rossetto viene associato a delle previsioni economiche di uno o più paesi? La risposta è moto più semplice di quello che pensate ma al tempo stesso alquanto bizzarra.

L’effetto rossetto può predire una crisi economica

Tutto ha inizio nel lontano 2001 quando il mondo è stato travolto da una profonda crisi economica. Nonostante la gravità della situazione che ha colpito milioni e milioni di famiglie, le vendita dei cosmetici è aumentata dell’11%. Si tratta dunque di un numero in controtendenza rispetto a tutti gli altri settori.

In particolare i rossetti hanno visto un notevole incremento di vendite in quel periodo, un dato totalmente contrario a tutte le previsioni degli esperti. Anche se può sembrare un fenomeno alquanto contradditorio, almeno a prima vista, in realtà dietro si nasconde una logica ben precisa. Con il deteriorarsi dell’economia, i consumatori preferiscono spendere per piccoli lussi a prezzi accessibili, come i rossetti, piuttosto che buttarsi su prodotti più costosi come gioielli, auto nuove e viaggi, settori che spesso risentono in modo negativo delle crisi economiche. Ed è così che nato il lipstick index, ovvero l’effetto rossetto.

Alla scoperta dell’effetto rossetto

Anche durante la recessione del 2008 si è osservato un fenomeno simile a quello avvenuto nel 2001. I principali marchi di cosmetici hanno registrato un aumento significativo e inaspettato delle vendite. Questa volta, i prodotti più venduti non sono stati i rossetti, ma gli smalti per unghie, un altro piccolo lusso accessibile. Lo stesso fenomeno da parte delle aziende cosmetiche si è notato anche durante altri periodi di crisi, come la recessione dei primi anni ’90 e dopo l’11 settembre. L’unica eccezione è stata la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, che ha senso in quanto la gente non ha pensato a comprare rossetti e/o altri cosmetici a causa del lockdown e delle maschere indossate fuori casa.

Anche se “la teoria del rossetto” non rappresenta un indicatore economico perfetto, offre comunque preziosi indizi sulle tendenze future. E la situazione non sembra promettente: le vendite di rossetti hanno iniziato ad aumentare, il che potrebbe essere un’indicazione di prospettive economiche preoccupanti. Ma solo il tempo saprà effettivamente dirci se l’ultimo incremento nella vendita dei rossetti possa essere associato ad una futura crisi finanziaria.