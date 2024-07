Non vuoi andare in ferie ma il tuo capo ti obbliga a farlo | Può decidere lui quando farti fare le vacanze e obbligarti a spendere di più ad agosto

Il tuo datore di lavoro vuole obbligarti a prenderti un periodo di ferie? Ecco quando può farlo e quando no.

Per legge, qualsiasi lavoratore ha diritto alle ferie. Si tratta di un vero e proprio diritto del lavoratore, che ha lo scopo di farlo allontanare fisicamente e mentalmente dai suoi doveri lavorativi per un certo lasso di tempo, dandogli quindi la possibilità di recuperare le energie e rilassarsi. Si tratta di un diritto fondamentale ed è stabilito dalla legge, all’articolo 36 della Costituzione, nonché un diritto irrinunciabile, che ha lo scopo di tutelare la salute del lavoratore, come esplicitato nell’articolo 35.

Le quantità e le modalità di ferie cambiano in base al contratto stipulato con l’azienda, ma in generale, si stabilisce un periodo di ferie ogni anno, di almeno quattro settimane: due settimane durante l’anno di maturazione delle ferie e altre due nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle ferie.

Il datore di lavoro, quindi, non può impedire al proprio dipendente di prendersi le ferie, ma se invece fosse il lavoratore a non volerne usufruire? Il capo lo può obbligare?

Ferie, quando il lavoratore vuole rinunciarvi

Secondo la legge, è il dipendente a scegliere il proprio periodo di ferie e sta al datore di lavoro doverle approvare, in sinergia con le esigenze dell’aziende nel periodo. Il datore di lavoro deve quindi creare un equilibrio tra entrambe le parti, tra il benessere del suo lavoratore e gli interessi della compagnia.

Datore di lavoro e lavoratore quindi si accordano preventivamente, nei mesi precedenti, per stabilire un piano ferie equilibrato e utile. Tuttavia, a volte capita che il lavoratore non chieda mai ferie al proprio capo: che cosa dovrebbe fare lui allora in questo caso? Per legge, infatti, non può obbligarlo ad andare in ferie, salvo alcune condizioni.

Ferie, quando il datore di lavoro può obbligarti a prenderle

In linea generale, il datore di lavoro non può imporre delle ferie forzate a un proprio dipendente con scarso preavviso, neanche per motivi soggettivi. Ci sono però delle situazioni in cui è il lavoratore stesso, anche se non vorrebbe, a dover usufruire di una parte delle proprie ferie.

Si tratta di momenti particolari della vita aziendale, in cui l’azienda semplicemente è chiusa. Quindi, momenti di chiusura dovuti a ristrutturazioni, imposti dalle autorità o più semplicemente a interruzioni lavorative per certi periodi dell’anno, come nel caso della chiusura invernale per le vacanze di Natale o di quella estiva.