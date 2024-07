Le truffe dell’estate quando sei in viaggio: adesso arriva pure il carro attrezzi pirata | Ti rubano tutto, devi essere più sgamato di una faina

Una truffa nuova di zecca imperversa per le strade: se viaggi in macchina attenzione ai carroattrezzi, potrebbero raggirarti.

Come se non bastasse avere già un certo pensiero prima di partire per cose come la valigia, la revisione dell’auto, le tante spese come quella del carburante, oggi dobbiamo aggiungere un altro pensiero.

Bisogna porre molta attenzione, infatti, nel caso in cui decidiamo di spostarci con la nostra automobile, specie se ci troviamo fuori dall’Italia: questo tipo di truffa, infatti, è stata segnalata soprattutto per le strade della Spagna.

Anche gli spagnoli possono essere presi di mira, ma, si sa, truffare un turista è molto più facile soprattutto se non parla la lingua del posto; inoltre, quando si è in vacanza, anche se ci si trova all’estero, si tende a essere più rilassati e fare meno caso ad alcune piccolezze che, però, possono risultare importanti.

La truffa coinvolge principalmente i carroattrezzi, o meglio, i carroattrezzi “pirata”, non certo quelli ufficiali: se vedete questo mezzo fate bene attenzione a come si pone il suo proprietario. Ecco in cosa consiste nel dettaglio questo raggiro stradale.

Pirateria anche in strada, una truffa grave per i viaggiatori

Nel caso in cui ci ritroviamo ad attendere un carroattrezzi per un guasto o un piccolo incidente, bisogna avere una certa attenzione e aguzzare le antenne dell’intuito in quanto potremmo ritrovarci di fronte a un falso carroattrezzi che altro non vuole fare che spillare soldi.

In genere la truffa si svolge in questo modo: una volta chiamato, arriva il carro attrezzi, carica l’auto e chiede all’interessato il pagamento di 70 euro, dicendo che l’assicurazione restituirà la somma. Questo, purtroppo, è del tutto falso.

A cosa prestare attenzione per evitare il raggiro

Se date i soldi a questo individuo e lasciate che porti via la macchina, se rimanere sul posto potrete vedere arrivare il vero carroattrezzi che, a quel punto, sarà confuso almeno quanto voi.

I gruisti pirata trasportano camion molto simili a quelli ufficiali, anche con gli adesivi del marchio, quindi è facile confondere il cliente. Inoltre questa truffa va a colpire anche terze persone oltre a quella truffata e all’autista del carroattrezzi legittimo, ad esempio altre persone che hanno bisogno di aiuto e non vengono immediatamente assistite. Il servizio legittimo per evitare che questo possa accadere sta diffondendo le targhe dei propri mezzi di servizio e alcune informazione degli autisti impiegati presso la compagnia.