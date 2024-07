In estate non percorrere queste strade: il 60% dei morti per incidenti si concentrano lì

Andrai in vacanza in macchina questa estate? Fai attenzione, alcune strade sono tristemente note per l’alto numero di incidenti e morti.

L’estate è finalmente arrivata e tantissime persone si stanno preparando per le ferie. C’è chi è già partito e da qualche giorno si sta godendo il meritato relax. Quando si va in ferie, bisogna innanzitutto scegliere la meta, ma anche il modo con cui raggiungerla. C’è chi preferisce i mezzi come l’aereo o il treno, e chi invece preferisce percorrere distanze anche lunghe in macchina o in moto, così da rendere in generale tutti gli spostamenti più autonomi anche una volta arrivati.

Tuttavia, quando si sceglie questa opzione, bisogna considerare anche quali strade si andranno a percorrere. Purtroppo, non sono tutte uguali a livello di pericolosità e alcune hanno la triste fama di essere state il luogo di tanti incidenti pericolosi, che hanno causato centinaia di vittime.

In particolare, presta attenzione se hai intenzione di andare in Spagna in macchina questa estate: questa strada è pericolosissima e ogni anno causa tantissimi morti.

Strade pericolose, quali evitare per l’alto tasso di incidenti

Da anni, il governo spagnolo sta cercando di migliorare le condizioni delle strade statali (intendendo quelle nazionali e regionali) presentano diverse caratteristiche che puntualmente provocano incidenti, anche molto gravi. La Spagna ha stimato che oltre la metà dei morti per incidenti stradali proviene da questo tipo di strade.

Nel 2022, infatti, il 60% dei morti stradali proveniva da queste strade. I motivi sono molteplici, ma si riconducono spesso allo scorretto comportamento dei guidatori: sorpassi impropri, manovre sbagliate, consumo di alcol o droghe prima di mettersi alla guida. Di conseguenza, la Spagna sta cercando di risolvere questo problema.

Strade pericolose, il caso della Spagna

In Spagna le strade più pericolose sono proprio quelle “convenzionali” (convencionales in spagnolo). Sotto questo cappello si radunano tutte le strade gestite dallo Stato, da quelle cittadine alle autostrade. Il governo negli anni ha emesso diverse misure per cercare di diminuire il numero di incidenti, come per esempio abbassare il limite massimo di velocità a 90 km/h nelle autostrade.

Questa misura, emessa nel 2019, non è tuttavia servita come si sperava, se si controllano i dati degli incidenti stradali del 2022 citati sopra. Così, la Spagna ha emesso altri provvedimenti, come più autovelox e investendo moltissimo in campagne pubblicitarie allo scopo di fare sensibilizzazione sull’importanza di rispettare i limiti e il codice della strada. Se guidi in Spagna, quindi, fai sempre molta attenzione.