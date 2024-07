Fai le feci sottili come una matita? Prenota subito una visita dal gastroenterologo, la tua vita è a rischio

Se avete notato un drastico cambiamento nelle vostre feci dovete assolutamente rivolgervi ad un gastroenterologo: ne va della vostra salute.

Le feci non sono sempre uguali in quanto possono cambiare sia in termini di forma che consistenza. Questo è un dato di fatto. Però se il suddetto mutamento continua a persistere potrebbe essere un segno di allarme molto preoccupante, soprattutto se si ci trova di fronte a delle feci estremamente sottili.

Una condizione più comune di quello che si pensa, anche se bisogna sottolineare che non tutti i casi che presentano questo problema evolvono in qualche grave condizione di salute. In alcune persone però le feci sottili evidenziano la presenza di un cancro al colon.

Quest’ultimo può formarsi in qualsiasi individuo, a prescindere dall’età, dal sesso e da altri fattori fisici o mentali, ma negli ultimi anni si è riscontrato un aumento di casi tra i giovani adulti. Ma scopriamo più nel dettaglio qual è la procedura da seguire qualora si riscontri qualche anomalia nelle proprie feci.

Cancro al colon: sintomi

Secondo gli esperti un sintomo che accomuna le persone con il cancro al colon riguarda la defecazione, che risulta molto sottile. Si tratta di un fenomeno che tende a verificarsi se i tumori sono presenti vicino alla fine del colon o se rivestono l’intero interno del colon, restringendo il passaggio delle feci.

Come accennato in precedenza, le diagnosi di questa tipologia di cancro ha visto un incremento spaventoso nei ventenni e nei trentenni. Basti pensare che il 20% dei nuovi casi nel 2019 ha riguardato persone di età inferiore ai 55 anni, rispetto all’11% del 1995.

Come procedere

Secondo alcuni esperti l’aumento dei casi di cancro al colon è attribuibile all’epidemia di obesità che sta caratterizzando la nostra società ormai da oltre due decenni. Come se non bastasse, tra tutti i tumori più comuni, il cancro del colon è uno di quelli il cui rischio è più sensibile ai fattori dietetici.

gli esperti dunque invitano tutti a prestare attenzione ai segnali d’allarme: qualsiasi cambiamento evidente nelle proprie abitudini intestinali, compresa la frequenza delle visite in bagno e il cambiamento di forma o consistenza, può essere un segno di qualcosa di grave. Altri sintomi più comuni del cancro al colon sono la perdita di peso inspiegabile, la presenza di sangue nelle feci e il dolore addominale. Per eliminare la presenza di tumori o di altre condizioni mediche, si consiglia di sottoporsi a una colonscopia.