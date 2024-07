WhatsApp, da luglio questi dispositivi rimarranno senza: la lista completa degli esclusi | Se hai uno di questi hai finito di chattare

A partire da questo mese molti di voi non riusciranno più ad utilizzare WhatsApp. Ecco i dispositivi in questione.

Oggigiorno WhatsApp è considerato una delle piattaforma di messaggistica istantanea più celebri e utilizzate al mondo. Basti pensare che conta 2 miliardi di utenti, molti dei quali la usano quotidianamente per motivi privati o professionali.

In effetti la praticità ed economicità sono le due caratteristiche principali da non sottovalutare che continua ad attrarre milioni di persone a WhatsApp. Molti di loro però tra poco potrebbero non essere più in grado di utilizzarlo.

Sembra infatti che non sarà più accessibile su una serie di dispositivi a causa di alcuni aggiornamenti che ne limiteranno la compatibilità. Questa misura interesserà le più note marche di cellulari, da Samsung fino ad arrivare ad Apple. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consisteranno questi aggiornamenti e soprattutto quali sono gli smartphone interessati da questo improvviso cambiamento.

Niente più WhatsApp: chi sono gli utenti che rischiano grosso

WhatsApp non sarà più accessibile per alcuni modelli di cellulari a causa di una serie di aggiornamenti che avverranno su questi ultimi, che sono stati selezionati in quanto non soddisfano i requisiti minimi del sistema operativo necessari per supportare le nuove versioni di sicurezza implementate dalla piattaforma.

Gli aggiornamenti non solo aggiungono nuove funzionalità e miglioramenti, ma introducono anche requisiti più avanzati in materia di privacy e sicurezza. Ciò significa che i dispositivi con versioni precedenti di iOS e Android perderanno gradualmente la capacità di sfruttare in modo efficace la piattaforma di messaggistica.

La lista

Gli smartphone che saranno banditi da WhatsApp a partire da luglio includono una varietà di modelli di marche diverse, i quali non potranno più ricevere gli aggiornamenti necessari per continuare a utilizzare l’applicazione in modo ottimale. Ma scopriamo l’elenco completo dei cellulari in questione. Per questo riguarda Samsung i modelli interessati sono Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2 e Galaxy Trend Lite. Della Apple invece troviamo iPhone S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e Iphone 6.

Anche diversi smartphone della LG appartengono alla medesima lista e sono i seguenti: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3Q, Optimus L2 II e Optimus F6. L’elenco include anche modelli di altre marche, come Xperia M di Sony, Ascend di Huawei, Grand S Flex e Grand Memo di Lenovo.