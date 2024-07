Se il segnale Wifi del tuo router è debole si deve a questo elettrodomestico che tutti hanno in casa | Impacchettalo e portalo in solaio

Se la tua connessione WiFi non funziona come dovrebbe, allora potrebbe essere colpa di un semplice elettrodomestico.

La rete WiFi oggi è presente in praticamente tutte le case, visto che la connessione internet è utile per tantissimi aspetti della quotidianità, come la scuola, l’università o il lavoro.

Pertanto è impensabile pensare di vivere con una connessione che non funziona come dovrebbe e il cui segnale potente è disturbato da interferenze che possono essere prodotte anche da un semplice elettrodomestico.

La diffusione sempre più capillare della domotica ha fatto sì che le nostre case diventassero progressivamente all’avanguardia: basta pensare ad esempio alle luci intelligenti che possono essere accese e regolare con un assistente vocale oppure proprio dal nostro smartphone.

Si potrebbe pensare che sia l’accumulo di dispositivi a rendere più lenta la connessione WiFi, ma non è così: prima di contattare l’assistenza del vostro gestore telefonico, è bene assicurarvi che il responsabile non sia un semplicissimo elettrodomestico da cucina che non è esattamente all’avanguardia.

Un disturbatore della rete che non ti aspetteresti mai

Il possibile colpevole di interferenze potrebbe essere proprio il forno a microonde: fortunatamente, però, questo apparecchio interessa solo la banda a 2,4 GHz, mentre la stragrande maggioranza dei telefoni e dei computer supporta la doppia banda; di conseguenza è possibile collegarli a 5 GHz ed evitare così interferenze.

Invece sono diversi i dispositivi che sono supportati dalla banda 2,4 GHz, come ad esempio le lampadine intelligenti, le cuffie Bluetooth, e la rete wireless del router che può subire delle interferenze proprio dal microonde.

Come evitare che il WiFi venga intaccato dal microonde

Per evitare che il nostro WiFi sia debole è possibile adottare soprattutto una misura che consiste nel posizionare il router al centro della casa, così da far sì che il segnale possa giungere a tutte le stanze dell’abitazione. Anche i muri limitano il segnale, pertanto è meglio porre il router lontano da questi.

Nel caso in cui il problema non sia risolto, allora bisogna utilizzare un amplificatore WiFi, ovvero un dispositivo che basta solamente collegare alla presa perché potenzi l’ampiezza del segnale proveniente dal router. L’unica cosa da fare per evitare le interferenze è porre tutti i dispositivi che funzionano sulla banda influenzabile dal microonde lontano dall’elettrodomestico, così da scongiurare il più possibile una debolezza della rete proveniente da questo inconveniente.