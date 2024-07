Non fare mai queste cose in aereo durante una turbolenza: rimarrai gravemente ferito, tutti gli esperti concordano sui 6 comportamenti più a rischio

Se non volete lasciarci le penne ci sono alcune azioni che non dovreste mai commettere quando vi trovate a bordo di un aereo.

A molti di noi è capitato di compiere una di questa azioni almeno una volta anche se non abbiamo pensato alle conseguenze che la stessa avrebbe potuto avere sulla nostra incolumità. Quando si tratta di viaggi in aereo infatti bisogna prestare una particolare azione a tutto ciò che facciamo una volta a bordo.

A differenza della classica automobile o di un altro mezzo di trasporto pubblico come il treno, in aereo si può andare incontro a delle turbolenze, di gravità più o meno elevata. Queste come ben sappiamo possono mettere a repentaglio la nostra vita, soprattutto se siamo nel bel mezzo di una delle seguenti azioni che vi elencheremo qui di seguito.

Negli anni si sono verificati numerosi episodi che hanno visto dei passeggeri rimanere gravemente feriti o addirittura morire nel corso di forti turbolenze che hanno colpito l’aereo in cui questi ultimi si trovavano. Ci sono quindi alcuni consigli che dovreste assolutamente seguire ogniqualvolta ci si trova in volo. Così facendo non solo vi sentirete più al sicuro ma non metterete in pericolo la vostra vita.

Azioni da non commettere in volo

Non è raro che quando si incontra una turbolenza a decine di migliaia di metri di altezza si può ci si può sentire più nervosi e impauriti. Ma è proprio in questi momenti che non ci si dovrebbe far prendere dal panico e agire in modi che potrebbero mettere a rischio la propria salute. Per esempio alcune persone possono reagire ad una turbolenza alzandosi in piedi. Questo è uno degli errori più gravi che si possono commettere.

Così facendo si può cadere o a sbattere contro oggetti duri e a farsi male. Se siete seduti invece, mantenete le anche e il bacino allineati con le ginocchia e tenete i piedi appoggiati a terra. Se vi capita di essere già in piedi quando arriva una turbolenza, sedetevi immediatamente sul pavimento dove vi trovate e aggrappatevi a un bracciolo vicino. Un’altra azione che non dovreste mai fare è togliersi le cinture di sicurezza. Anche se la lucina non è accesa, il consiglio è di lasciarla agganciata, in modo che in caso di turbolenza, sia possibile stringerla rapidamente. Si ricorda che la maggior parte degli infortuni dovuti alle turbolenze si verifica quando non si allacciano le cinture di sicurezza.

Attenzione ai comportamenti che si hanno in aereo: si può rischiare grosso

Un altro errore molto grave che si fa quando ci si trova in aereo riguarda il bagno. Se ci si trova al suo interno e si percepisce una turbolenza, non tornate di corsa al vostro posto. Piuttosto rimanete nella toilette e sedetevi sul water finché la turbolenza non si attenua. Un’altra azione da evitare riguarda l’apertura della cappelliere. Le probabilità che una turbolenza porti a un atterraggio di emergenza sono molto alte, quindi non fatevi prendere dal panico per prendere i vostri effetti personali dalle cappelliere. Questo potrebbe far cadere borse o bagagli a mano sopra la vostra testa o su quella di qualche altro passeggero.

E’ importante anche non lasciare il vassoio abbassato. Nel caso di turbolenze, il viso, il petto o l’addome possono sbattervi contro e causare lesioni. In questo modo, inoltre, si evita che oggetti come caffè o tè bollenti possano catapultarsi o rovesciarsi addosso. Infine, anche se sembra scontato ricordarlo, ma cercate di non farvi prendere dal panico. Sono proprio questi infatti i momenti in cui si dovrebbe mantenere la calma.